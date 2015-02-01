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۱۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۳۰

با حضور اقشار مختلف شیعه و سنی/

تمثال امام خمینی(ره) در شهرستان مرزی تایباد گلباران شد

تمثال امام خمینی(ره) در شهرستان مرزی تایباد گلباران شد

مشهد- تمثال امام خمینی(ره) همزمان با آغلز جشن های دهه فجر با حضور اقشار مختلف مردم اعم از شیعه و سنی در شهرستان تایباد گلباران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح امروز و در چهار راه مرکزی شهرستان تایباد و با حضور فرماندار و اقشار مختلف مردم  و علمای شیعه و سنی برگزار شد مردم این شهرستان با نثار شاخه های گل تمثال بنیانگذار انقلاب را گلباران کرده و یاد و خاطر امام راحل را گرامی داشتند.

فرماندار شهرستان تایباد در این مراسم با بیان اینکه در طول تاریخ بشریت هیچ انقلابی به عظمت انقلاب اسلامی در جهان تاثیر گذار نبوده است بیان داشت: امروز شاهدهستیم که انقلاب اسلامی ایران تحولات منطقه را رقم می زند و تمامی انقلاب های منطقه متاثر از انقلاب اسلامی ایران است.

محمد عارف عارفی ادامه داد: به برکت انقلاب اسلامی تا کنون شاهد به ثمر رسیدن افتخارات زیادی در زمینه مختلف علمی، پژوهشی و اقتصادی بودیم وبا موجود تمامی توطئه ها و دسیسه های استکبار اما دشمن نتوانسته خللی در روند صدور انقلاب در جهان وارد کند.

۳۷ پروژه عمرانی در تایباد به بهره برداری می رسد

فرماندار تایباد گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر امسال شاهد بهره برداری از ۳۷ پروژه عمرانی با اعتبار بالغ بر ۱۳۰میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی، ملی استانی، استانی، داخلی و تسهیلات بانکی هستیم.

عارفی آبرسانی به ۵ پاسگاه مرزی به طول ۲۴ کیلومتر با اعتبار بالغ ۴۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی را از جمله پروژه هایی عنوان کرد که به همین مناسبت گلنگ زنی خواهد شد و ادامه داد: افتتاح پست ۱۳۲ کیلو ولت موبیل دوغارون، افتتاح مجتمع فرهنگی و تجاری گلستان، پارک نسترن در شهر تایباد، جدول گذاری و آسفالت خیابان های شهر مشهد ریزه، افتتاح گاوداری ۵۰ راسی و سایر طرح های خودکفایی مدد جویان از مهمترین پروژهای عمرانی دهه فجر در این شهرستان است.

وی با تاکید بر اینکه دستاوردهای انقلاب اسلامی باید برای مردم بازگو شود ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران همزمان با شکل گیری آن خدمات گسترده ای به مردم ارائه کرد و دهه فجر بهترین فرصت برای معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین صبح امروز در مراسمی دیگری به مناسبت دهه فجر زنگ انقلاب باحضور مسئولان شهرستان تایباد در هنرستان حضرت معصومه (ع) به صدا درآمد.

کد مطلب 2481684

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