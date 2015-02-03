۶۷۱ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر مراسم افتتاح پروژه های آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش از طریق ویدئو کنفرانس به طور همزمان در سراسر کشور با حضور حجت الاسلام حسن روحانی صبح امروز در آموزشگاه شهید مدنی برگزار شد.

بنا بر این گزارش در این ارتباط تصویری به طور نمونه با هشت استان کشور از جمله آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، سیستان و بلوچستان، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری ارتباط برقرار شده و رئیس جمهور دستور افتتاح را صادر کرد که استانداران این ۸ استان از طرح‌های آموزشی احداث شده در استان‌های خود پرده‌برداری کردند.

همچنین روحانی با افتتاح آموزشگاه شهید مدنی در منطقه یک تهران از دو کلاس درسی در این آموزشگاه نیز بازدید کرد.