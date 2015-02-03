توزیع مازاد جوجه دلیل کاهش قیمت مرغ است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر عصایی عصر سه شنبه در جلسه هم اندیشی تشکل های دام و طیور اردبیل تصریح کرد: علت کاهش قیمت مرغ توزیع بیش از حد جوجه یک روزه است و جهاد کشاورزی باید در نحوه اجرای این طرح بازنگری کند.

وی با بیان اینکه ۷۵۰ هزار قطعه جوجه یک روزه در استان توزیع شده است، اضافه کرد: این طرح موجب شد تولید بیش از کشش و نیاز بازار باشد و در نتیجه قیمت مرغ به شدت افت کرد.

تولید کننده اردبیلی تاکید دارد که کاهش قیمت مرغ بسیاری از مرغداران را با مشکل مواجه کرده و تعداد قابل توجهی به مدت شش ماه است که در رکود تولید هستند.

عصایی افزود: مرغ گوشتی و مادر بیش از حد تولید شده است و تعداد قابل توجهی مرغدار به همین دلیل ورشکست شده اند.

وی خواستار بازنگری در طرح توزیع جوجه یک روزه شد و افزود: در عین حال یارانه سوخت نیز به صورت عادلانه توزیع نمی شود.

تولید کننده جوجه یک روزه با بیان اینکه یک مرغداری گوشتی ۱۰ هزار قطعه ای شش میلیارد ریال یارانه سوخت دریافت کرده است، اضافه کرد: این مبلغ به هیچ مرغداری دیگری پرداخت نشده است.

عصایی افزود: بررسی مجدد طرح های توزیع جوجه و نحوه حمایت از مرغداری ها با هدف احیای این بخش ضرورت دارد.