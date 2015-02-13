بررسی بودجه مقاومتی ۹۴ از هفته آینده در دستور کارمجلس

به گزارش خبرنگار مهر بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. لایحه بودجه بالغ بر ۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریالی سال ۱۳۹۴ کل کشور که دومین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید است، ۱۶ آذر ماه تقدیم نمایندگان مجلس شد.

طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بررسی کلیات لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار می گیرد و در صورت تصویب آن نمایندگان وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه خواهند شد.

در بررسی کلیات لایحه بودجه سالانه کل کشور پس از نطق رئیس جمهور، سخنگوی کمیسیون گزارش خود را ارائه می‌دهد سپس حداکثر ده ‌نفر از نمایندگان به عنوان مخالف گزارش کمیسیون و ده‌ نفر به عنوان موافق گزارش کمیسیون به ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق هر کدام حداکثر ده دقیقه صحبت می‌کنند. پس از آن نماینده دولت به مدت بیست ‌دقیقه و در پایان، سخنگوی کمیسیون صحبت می‌کند. مجموع زمان صحبت سخنگوی کمیسیون سی‌ دقیقه خواهد بود.

علاوه بر این جلسات مجلس برای رسیدگی به بودجه سالانه باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیراز جمعه و تعطیلات رسمى، حداقل روزى چهار ساعت برگزار شود و تا موقعى که شور و مذاکره پایان نیافته و رأى مجلس أخذ نشده است از دستور خارج نمى‏ شود و هیچ لایحه یا طرح دیگر نمى‏ تواند مطرح باشد مگر لایحه یک یا چند دوازدهم بودجه در صورت ضرورت.

نمایندگان مجلس همچنین در هفته آینده گزارش کمیسیون فرهنگی درباره طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد و پیگیری امور نمازخانه‌ها را نیز بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز هفته آینده در دستور کار جلسات علنی قرار دارد.

وکلای ملت همچنین گزارش کمیسیون آموزش درباره طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را نیز هفته آینده بررسی خواهند کرد.

علاوه بر این بررسی گزارش کمیسیون قضایی درباره طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.