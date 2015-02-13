پیام تسلیت استاندار گیلان به خانواده شهیدان آذر ارجمند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی در گذشت این مرحومه، استاندار گیلان پیام تسلیت خود را طی نامه ای به خانواده و بازماندگان این مرحومه اعلام کرد.

در متن این پیام آمده است:

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت مادری مومنه و پرهیزگار خانم خدیجه صافدل، والده مکرمه شهیدان قاسم و محمود آذر ارجمند موجب تاثر و تالم فراوان گردید.

بی تردید این بانوی بزرگوار نمونه ای والا از زنان پاکدامن گیلانی است که فرزندانی مومن و مجاهد تربیت و با عزت وس رافرازی تقدیم اسلام و انقلاب کردند.

اینجانب مصیبت درگذشت این مادر فداکار را که یقینا روح پاکش در جوار رحمت الهی و فرزندانش محشور است تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه، غفران الهی و برای خانواده و بازماندگان ایشان بردباری مسالت مینمایم.

گفتنی است شهید محمود آذر ارجمند جانشین اطلاعات عملیات لشکر ۲۵ کربلا ۹ دی ۱۳۶۱ در سن ۲۵ سالگی به درجه رفیع شهادت نائل شد.

همچنین شهید قاسم آذر ارجمند نیز در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۲ به دست منافقان کور دل در شهرستان لنگرود به شهادت رسید.