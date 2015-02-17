روحانیت در جبهه جهاد پیشتاز بوده است/ ۲۲بهمن تجلیگاه عشق به رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی صبح سه شنبه در کنگره «فخر نور» در سخنانی با خیرمقدم به حاضران اعم از خانواده های معظم شهدا، روحانیت، ائمه جمعه، اعضای شورای عالی قضایی و ... اظهار داشت: همچنین خیرمقدم خدمت استاد معظم حضرت آیت الله لاریجانی عرض می کنیم، آیت الله آملی لاریجانی شخصیتی هستند که مقام معظم رهبری درباره ایشان جملاتی دارند که بیانگر شخصیت این بزرگوار است.

وی به استفاده از تعابیری چون فقیهی فرزانه و ارجمند، مجتهدی شجاع و انقلابی و خوش فکر، فقیهی آگاه به مسائل روز برای آیت الله آملی لاریجانی اشاره کرد و بیان داشت: این تعابیر بیانگر شخصیت بزرگوار ایشان است.

حجت الاسلام میرعمادی به مواضع صریح و روشن آیت الله لاریجانی در ماجرای فتنه، دفاع از نظام و ولایت فقیه اشاره و از سفر رئیس قوه قضائیه به لرستان تشکر کرد.

علما و روحانیت در ابعاد مختلف نقش آفرینی کرده اند

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تاریخ درخشان روحانیت گواه بر این است که علما و روحانیت در ابعاد مختلف نقش آفرینی کرده اند یادآور شد: روحانیت در جبهه علمی، در عرصه فقاهت و اجتهاد، در میدان زعامت و مرجعیت نقش محوری داشته و پاسخگوی نیازهای دینی مردم بودند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به فعالیتهای علما و روحانیت در جبهه عملی افزود: در این عرصه نیز روحانیت به برکت نفوذ خود از پرورش دهندگان استعدادهای مردم بوده اند.

وی با بیان اینکه روحانیت در جبهه رزم، جهاد و دفاع نیز فعال و پیشتاز امر جهاد و شهادت بوده اند یادآور شد: شخصیت ها و عالمان دینی زیادی در طول تاریخ وجود داشته که نمونه آن افرادی چون سید محمد مجاهد بوده که در برابر دولت مهاجم روسیه ایستاد و لباس رزم به تن کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به علمای مبارز دیگری چون میرزای شیرازی و سایر شخصیت ها اشاره کرد و بیان داشت: روحانیت همواره در عرصه جهاد علمی و عملی گام برداشته است.

سرآمد همه نهضت ها، انقلاب امام راحل بود

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه روحانیت رهبران نهضت های مختلفی بوده اند که در طول تاریخ به خصوص در ۱۰۰ سال اخیر رخ داده است، یادآور شد: نهضت تنباکو به رهبری میرزای شیرازی، نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچک خان جنگلی، نهضت مشروطیت به رهبری آیت الله بهبهانی، نوری و نائینی و نهضت ملی نفت به رهبری آیت الله کاشانی از جمله این نهضت ها بوده است.

وی با بیان اینکه سرآمد همه این نهضت ها، نهضت امام بزرگوار بوده است افزود: امام خمینی(ره) با به پیروزی رساندن انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، حکومت دو هزار و ۵۰۰ ساله شاهنشاهی را سرنگون و نظام مقدس جمهوری اسلامی را مبتنی بر اصل ولایت فقیه بنیانگذاری کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری نیز رهبری انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی را ۲۵ سال است که بر عهده دارند یادآور شد: امروز رهبری فرزانه انقلاب اسلامی چهره ای محبوب و بانفوذ در سراسر دنیا هستند.

روحانیت و علما در هدایت و رهبری مردم نقش کلیدی و اساسی داشته اند

حجت الاسلام میرعمادی به حضور پرشور ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره کرد و بیان داشت: در یوم الله ۲۲ بهمن مردم به صحنه آمدند و همه یک حرف داشتند و آن عشق به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بود.

وی با بیان اینکه رهبری معظم انقلاب اسلامی موید به تاییدات الهی است افزود: ما خداوند را به خاطر این نعمت بزرگ شاکریم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به نقش روحانیت در عرصه های مختلف اشاره کرد و بیان داشت: در جریانات و حوادث مختلف روحانیت و علما در تبلیغ و ترویج دین، هدایت و رهبری مردم نقش کلیدی و اساسی داشته اند.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: روحانیت به رغم فشارهای مختلف اعم از تبعید، زندان، شکنجه و... با استفاده از زبان و قلم و گرفتن سلاح بر دوش از دین و مکتب اهل بیت و حقوق مردم دفاع کردند.

وی تصریح کرد: روحانیت هم اهل علم و هم عمل بوده و هم در میدان جهاد و شهادت حضور داشته است.

شهیدان رحیمی در نهضت امام(ره) نقش اساسی داشتند

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه آنچه که به عظمت و درخشش روحانیت استان افزوده شهدای گرانقدر روحانی لرستان است، اظهار داشت: لرستان قریب شش هزار و ۵۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده که در میان آنها ۵۵ شهید روحانی مانند خورشید می درخشند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه شهیدان رحیمی شخصیت هایی بودند که در شکل گیری نهضت امام (ره) نقش اساسی داشتند، تصریح کرد: شجاعت، قاطعیت و صراحت از ویژگی های این شهیدان بوده که در کنار تعبد، تقوا و اخلاص آنها برای ما درس است.

وی با قرائت نامه شهید رحیمی به ساواک افزود: این نامه نشان دهنده ایستادگی و شجاعت شهید رحیمی در برابر طاغوت است.

برگزاری ۹ یادواره شهدای روحانی در لرستان

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه در طول این مدت ۹ یادواره شهدای روحانی در شهرستان های لرستان برگزار شده است، گفت: امروز نیز در آستانه اول اسفند که روز شهدای روحانی نامگذاری شده دومین کنگره شهدای روحانی در لرستان و با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه هدف ما تجلیل و تکریم عالمان مجاهد و شهیدان با فضیلت است، تصریح کرد: تبیین نقش علما در عرصه های مختلف به خصوص روحانیت لرستان در انقلاب و دفاع مقدس از دیگر اهداف این کنگره است.

آشنا کردن جوانان با شهدای روحانی یک ضرورت است

وی با تاکید بر اینکه نقش روحانیون در عرصه های مختلف مایه عبرت، درس و الگوگیری است، افزود: آشنا کردن مردم به خصوص جوانان با این شهدا یک ضرورت است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد اظهار داشت: برای برگزاری این کنگره همه مسئولان کمال مساعدت را داشته و به خصوص علما و روحانیون استان و تعدادی از علمای حوزه علمیه قم مشارکت کردند.