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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۲۴

حقیقی:

مرحله مقدماتی نهمین المپیاد فرش دستباف در خراسان جنوبی برگزار شد

مرحله مقدماتی نهمین المپیاد فرش دستباف در خراسان جنوبی برگزار شد

بیرجند - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: مرحله مقدماتی نهمین المپیاد فرش دستباف ایران در خراسان جنوبی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید نعمت‌الله حقیقی ظهر سه‌شنبه در مراسم برگزاری مرحله مقدماتی نهمین المپیاد فرش دستباف ایران در خراسان جنوبی اظهارکرد: مرحله مقدماتی نهمین المپیاد علمی فرش دستباف ایران در خراسان جنوبی به منظور رقابت و سنجش سطح دانش و مهارت هنرمندان عرصه هنر و صنعت فرش برای راهیابی شرکت‌کنندگان استان به مرحله نهایی این المپیاد در دو سطح دانش‌آموزی و دانشجویی برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این المپیاد را کسب مهارت‌های عملی دانش‌آموزان و دانشجویان مستعد و نمونه استان، آشنایی بیشتر مردم خراسان جنوبی با فرش دستباف و رشته‌های مرتبط با آن و ترویج فرهنگ فرش بافی به عنوان یک فعالیت هنری و سرگرمی برای جوانان برشمرد.

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: در هر مرحله از المپیاد، مسابقات در سه رشته طرح و رنگ، بافت، رنگرزی در سطح دانش‌آموزی و چهار رشته طرح و رنگ، بافت، رنگرزی و مرمت در سطح دانشجویی برگزار می‌شود.

حقیقی گفت: کسانی که بالاترین امتیاز لازم را در مرحله مقدماتی المپیاد کسب کنند به عنوان منتخبین استان از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی به مرحله نهایی معرفی می‌شوند.

وی در پایان یادآور شد: پس از برگزاری مرحله نهایی المپیاد و اعلام نتایج در رشته‌های مختلف به رسم یادبود و به منظور تشویق هنرمندان جوایزی از سوی مرکز ملی فرش ایران به آنان اعطاء می‌شود و همچنین به کلیه منتخبین استانی که در مرحله نهایی المپیاد شرکت کرده‌اند لوح یادبودی اهدا خواهد شد.

کد مطلب 2499418

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