به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا مرکز ملی فضای مجازی برنامه ملی بازی‏های رایانه‏ای را با رویکرد راهبردی و تقسیم کار ملی و همچنین ارایه راهکار برای حل مشکلات موجود در این حوزه مورد بررسی قرار داد و به تصویب رساند.

کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بررسی طرح ها و پیشنهادات مختلف ارائه شده از سوی کمیته بازی‏های رایانه‏‌ای و استفاده از صاحبنظران این حوزه، برنامه ملی بازی‏های رایانه‏ای را به تصویب رسانده است.

سیاست های بهبود آموزش و مهارت بازی سازی یکی از این مصوبات است که در صورت اجرایی شدن آن توسط دستگاه های ذیربط، نیروی انسانی مورد نیاز صنعت بازی‏های رایانه‏ای کشور در حوزه های فنی و محتوایی جهت طراحی صدها بازی رایانه ای قوی و جذاب پرورش پیدا خواهند کرد.

ساماندهی و جهت‏‌دهی به حمایت های بازی های رایانه ای، موضوع دیگری بود که به منظور افزایش اثربخشی حمایت‏ها و تسهیل فضای کسب و کار مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت. در صورت تصویب نهایی این مصوبه، هماهنگی و همکاری دستگاه ها در حمایت از بازی رایانه ای ارتقا خواهد یافت و با مشخص شدن سیاست ها و خط مشی‏ ابلاغی، فعالان بخش خصوصی امکان این را خواهند یافت تا بازی های رایانه‌ای با کیفیت بهتر نسبت به گذشته تولید کنند.

مصوبه ساماندهی توزیع فیزیکی و دیجیتال بازی‏های رایانه ‏ای که کارخانه ها، توزیع کنندگان، خرده فروشان و سایت های توزیع کننده بازی را دربر می گیرد، بخش دیگری از این مصوبات است که در صورت تصویب نهایی و ابلاغ آن، فروش بازی‏های رایانه‏ای داخلی و خارجی در کشور توسط دستگاه های ذیربط ساماندهی شده و توزیع بازی های غیر مجاز کاهش می یابد و زمینه رقابت برای بازی سازان داخلی فراهم خواهد شد.

برهمین اساس، مصوبه ساماندهی بازی های برخط نیز در دستور کار کمیسیون عالی ارتقاء محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور قرار گرفت که برساس آن زمینه فعالیت شرکت های داخلی در فضای مجازی بیشتر می شود و جهش لازم در تولید بازی های برخط در کشور اتفاق خواهد افتاد.