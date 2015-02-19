کشف آب انبار باغ نگارستان/ گردهمایی های گردشگری در تهران و مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته جشن راهنمایان گردشگری با حضور گسترده ای از راهنمایان حوزه گردشگری و فعالان و تور در استان خراسان رضوی برگزار شده است و تا آخر روز جمعه نیز ادامه دارد.

توحید فروزانفر، دبیر هشتمین گردهمایی راهنمایان گردشگری در حاشیه برگزاری این همایش و در گفتگو با خبرنگار مهر به علت انتخاب مشهد برای میزبانی این همایش اشاره و بیان کرد: شهرهای دیگری نیز برای این مراسم نامزد شده بودند، اما با توجه به اینکه امسال هشتمین گردهمایی برگزار می‌شود و مشهد مقدس زیارتگاه امام هشتم شیعیان است، مشهد برای میزبانی این برنامه انتخاب شد.

او مهمترین هدف از برگزاری همایش در استان خراسان رضوی را معرفی این استان با همه قابلیت‌هایش دانست و افزود: تلاش ما بر این است که بگوییم خراسان بزرگ تنها به زیارت امام هشتم محدود نمی شود. گرچه آبرو و اعتبار شهر مشهد به وجود این امام بزرگوار است، اما خراسان بزرگ قابلیت هایی دارد که می تواند برای مسافران جالب و جذاب باشد.

هشتمین همایش راهنمایان گردشگری از ۲۸ بهمن ماه تا اول اسفند در استان خراسان رضوی و شهرهای مشهد، طوس و نیشابور برپا است.

اسکلت هفت هزارساله تهران مربوط به زنی ۳۵ تا ۴۰ ساله بوده است

خبر دیگر این هفته مربوط به برگزاری نشست تخصصی درباره گشف اسکلت هفت هزارساله در تهران بود. که در این نشست دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس گفت: بررسی اسکلت زن کشف شده در خیابان مولوی که متعلق به هفت هزار سال پیش بوده نشان می دهد این زن ۳۵ تا ۴۰ سال سن داشته است.

حامد وحدتی‌نسب، انسان شناس پیش از تاریخ گفت: بررسی هایی که انجام داده ام نشان می دهد که این اسکلت متعلق به یک زن با حدود سنی بین ۳۵ تا ۴۰ ساله بوده است.

وی افزود: یک فرد ۳۵ ساله در حدود هفت هزار سال پیش با یک فرد ۳۵ ساله امروزی بسیار متفاوت بوده است. با توجه به میانگین سنی افراد در آن زمان، می توان گفت که این زن یک سالمند به حساب می آمده است. این درحالی است که اکنون یک فرد ۳۵ ساله جوان تلقی می شود.

کشف سازه مدیریت آب در«نگارستان»

خبر کشف یک سازه مدیریت آب در هنگام اجرای عملیات مرمت و ساماندهی عمارت کتابخانه باغ نگارستان هم از جمله اخبار مهم حوزه میراث فرهنگی در این هفته بود.

در این باره، مصطفی ده پهلوان مدیر باغ نگارستان با بیان اینکه احتمال وجود آب انبار در محدوده کتابخانه وجود دارد به خبرنگار مهر گفت: درحال هماهنگی با اداره میراث فرهنگی استان تهران هستیم تا کارشناسان از آن محوطه بازدید کرده و برای انجام کاوش های مورد نظر اقدام شود.

وی افزود: ما آثار مختصر از یک سازه مدیریت آب پیدا کرده ایم که اطلاعات بیشتر درباره آن مستلزم کاوش است. خانه های قدیم در تهران به خصوص خانه باغ هایی که شبیه به خانه باغ بوده اند یک آب انبار نیز داشته اند. سازه های آبی در خانه ها به شکل قنات و یا چاه بوده است و آب به صورت جوی های کوچک در کوچه ها سرازیر می شده است. آب انبارها معمولا نزدیک به کوچه ساخته می شدند درهای آن را بر می داشتند و از آب قنات پر می کردند. ما پیش از این یک آب انبار هم در موزه مقدم داشتیم. این بار در باغ موزه نگارستان شواهدی هنگام عملیات مرمت کتابخانه در زیر کف زیرزمین به دست آمده که نشان می دهد اینجا نیز آب انبار وجود داشته است. بنابراین از کارشناسان در استان تهران خواستیم تا از این محل بازدید کنند. بنابراین قرار شد تا در نشستی پروژه کاوش برای این منظور انجام شود.

سرنوشت خانه معاون اسبق میراث فرهنگی

شهریور ماه سال پیش یکی از منابع آگاه در سازمان میراث فرهنگی به خبرنگار مهر اطلاع داد معاون اسبق میراث فرهنگی این سازمان دردوره ریاست محمد شریف ملک‌زاده، یکی از ساختمان‌های تاریخی کاخ سعدآباد را برای اقامت خود تجهیز کرده است. چرا که مسئولان وقت این اجازه را به او داده بودند تا مدتی از این ساختمان استفاده کند. به همین علت وی نیز اقدام به تجهیز آشپزخانه و کابینت‌های آن کرد. تا اینکه رسانه‌ای شدن این خبر باعث شد، محمدعلی نجفی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی مهلت ۲۰ روزه ‌ای را معین کرد تا این بنا تخلیه شود.

این بنای تاریخی همان ساختمانی است که از ورودی دربند کاخ سعدآباد قابل دیدن است و در زمان پهلوی رئیس کاخ سعدآباد در آن زندگی می کرده است. پس از انقلاب هم همچنان کابری مسکونی داشت. اکنون قرار است نمایشگاهی از اساتید نقاشی آبرنگ روز جمعه طی مراسمی در این مکان افتتاح شود و از این پس کاربری فعالیت های فرهنگی و هنری به خود بگیرد. طبقه دیگر این خانه نیز به مرکز فعالیت‌ها و برپایی کلاس های آموزشی تبدیل خواهد شد.

حکم قضایی برای ورود به خانه پاسال صادر می‌شود

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران گفت: در جلسه‌ای با حضور مسئولان قضایی قرار شد تا حکم قضایی برای ورود به خانه پاسال صادر شود. رجبعلی خسروآبادی به خبرنگار مهر گفت: جلسه‌ای با دعوت دادسرا و کلانتری منطقه ای که کاخ پاسال درآن قرار دارد، برگزار شد. کلانتری به عنوان ضابط قضایی باید در این بحث شرکت می‌کرد. ما هم توضیحات لازم را دادیم و قرار شده تا در روزهای آینده حکم قضایی صادر شود.

پایان گردهمایی ۳ روزه گردشگران

هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته این هفته درحالی به کار خود پایان داد که ابتکار عمل برخی غرفه‌داران استانی در این نمایشگاه خاطره‌ساز شد. هشتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته که از روز ۲۳ بهمن در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران آغاز شده بود روز ۲۶ بهمن به کار خود پایان داد. در این نمایشگاه غرفه ای به صورت خاص به اداره های کل میراث فرهنگی استان‌ها اختصاص داده شده بود که بیشترین میزان فعالیت آنها ارائه کتاب و بروشور و نقشه های گردشگری استان مورد نظرشان بود.

در بخش VIP این سالن نیز فعالان اقامتگاه‌های بوم گردی حضور داشتند که هر یک از غرفه‌های خود را به صورت سنتی طراحی کرده و با لباس مخصوص به استان خود معرف سنت های استانشان بودند. در همین حال هر روز در ایام نمایشگاه گروه‌های موسیقی در میان غرفه های فعالان بوم گردی به اجرای رقص های سنتی می پرداختند. رقص های سنتی یکی از مهمترین بخش های این نمایشگاه بود که مردم زیادی را به سمت خود جذب می کرد چرا که برای آنان رقص های محلی آذری، ترکی، کردی و لری جذاب به نظر می رسید.