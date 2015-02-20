چهارمی تیم ملی با مربیان گرگانی در جام جهانی/ غوغای هاکی در دنیا

​به گزارش خبرنگار مهر، گرگان همیشه پر بوده از نام هایی بوده که هر کدام در سال های مختلف در تیم ملی خوب درخشیده اند و در حال حاضر نیز حضور دو بازیکن در لیست ثابت تیم ملی در کنار سرمربی و مربی تیم ملی که از این شهر انتخاب شده اند نشان می دهد هاکی گرگان همچنان به عنوان یک قدرت مطرح است.

هاکی در استان گلستان و به خصوص شهرستان گرگان از گذشته های دور همیشه جزو چهار تیم برتر کشور بوده و گرگان به عنوان یکی از قطب های هاکی کشورخودش را در مسابقه های گوناگون مطرح کرده است.

گنجینه ای از بهترین مربیان هاکی در این شهر وجود دارد

رئیس هیات هاکی استان گلستان با بیان اینکه پتانسیل های بالایی در این رشته ورزشی وجود دارد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هاکی در گرگان شرایط خوبی دارد و گنجینه ایی از بهترین مربیان در این شهر حضور دارند و همین باعث شده در بازیکن سازی اتفاق های خوبی بیافتد.

صفرعلی پایین محلی با بیان اینکه گرگان قطب هاکی خیز کشور است، ادامه داد: حضور مربیان گرگانی در راس تیم ملی هاکی کشور نشان می دهد گرگان در بحث مربی توانمندی های زیادی دارد.

وی خاطر نشان کرد: حضور آقایان اسفندیار صفایی به عنوان سرمربی و علی اکبر دهخدا به عنوان مربی در تیم ملی برای استان گلستان ارزشمند است.

نوید طاهری راد یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی است و همیشه نقش تعیین کننده ایی در بازی های تیم ملی داشته است.

پایین محلی با اشاره به بازیکنان گلستانی تیم ملی افزود: آقای نوید طاهری راد یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی است و همیشه نقش تعیین کننده ایی در بازی های تیم ملی داشته است.

وی در خصوص مهران علاقی دیگر بازیکن گلستانی حاضر در تیم ملی خاطر نشان کرد: حضور این بازیکن هم نشان دهنده این است که این منطقه توانمندی زیادی دارد.

رئیس هیات هاکی استان گلستان با اشاره به اینکه در تلاش هستیم قدردانی مناسبی از مربیان و بازیکنان گرگانی تیم ملی در شورای اسلامی شهر گرگان داشته باشیم، گفت: تلاش و موفقیت بی نظیر این عزیزان در تیم ملی شایسته تقدیر است.

پایین محلی با اشاره به اینکه در بحث جذب حامی مالی در تلاش هستیم اظهار کرد: با توجه به اینکه هاکی گلستان جزو تیم های برتر کشور است توقع داریم حمایت های بیشتری از این رشته صورت بگیرد.

وی گفت: مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان گلستان حمایت های خود را از ما داشته است اما توقع داریم شرایط را برای ادامه راه برای ما هموار تر کند.

جام جهانی، ویترین هاکی سالنی دنیاست

سرمربی گلستانی تیم ملی هاکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی های جام جهانی، گفت: برای حضور قویتر در این رقابت ها تلاش کرده و به کسب مقام هم فکر می کردیم.

اسفندیار صفایی با بیان اینکه جام جهانی، ویترین هاکی سالنی دنیاست و آخرین نقطه این ورزش است، ادامه داد: تیم های شرکت کننده با تمام توان پای به جام جهانی گذاشته بودند و ما نیز برای موفقیت از تمامی توان خود در این رقابت ها استفاده کردیم.

وی تصریح کرد: در دوره گدشته در رده نهم قرار گرفته بودیم و با توجه به اینکه بازیکنان ما نسبت به دوره قبل ۶۰ درصد تغییر داشتند اما تحاد خوبی در تیم وجود داشت.

سرمربی گلستانی تیم ملی هاکی ایران با بیان اینکه تدارکات و هزینه های ما با تیم های دیگر حاضر در جام جهانی قابل قیاس نبود ادامه داد: ما از جام جهانی کوچک در روسیه و اردوهای داخلی خود بیشترین استفاده را بردیم و به جمع ۴ تیم برتر راه پیدا کردیم.

صفایی تصریح کرد: بازیکنان مان در جام جهانی باور خوبی داشتند و به هدف مان که کسب مقام بود رسیدیم و توانستیم نسبت به دوره گذشته، ۵ پله صعود کنیم.

کسب مقام چهارم ایران در جام جهانی هاکی سالنی شگفتی بزرگی بود و سایت فدراسیون جهان هاکی از تیم ایران به عنوان «موج شوکی» یاد کرد.

وی اظهار کرد: کسب مقام چهارم ایران در جام جهانی هاکی سالنی شگفتی بزرگی بود و سایت فدراسیون جهان هاکی از تیم ایران به عنوان «موج شوکی» یاد کرد.

صفایی در خصوص شکست در دیدار نیمه نهایی مقابل اتریش، اظهار کرد: ما در مرحله گروهی به اتریش باخته بودیم، اما در دیدار نیمه نهایی با اتریش اگر ریکاوری بیشتری داشتیم می توانستیم به فینال هم صعود کنیم.

سرمربی گلستانی تیم ملی هاکی سالنی کشورمان افزود: این افتخار تلاش فدراسیون، مربیان استانی و تمامی اهالی هاکی بود و خدا را شاکرم که از این آزمون سربلند بیرون آمدیم.

صفایی ادامه داد: فدراسیون هاکی آسیا نیز از ما تقدیر کرد، زیرا با کسب مقام چهارم ایران، یک سهمیه به قاره آسیا در جام جهانی آینده اضافه شد و ایران تواسنت هاکی سالنی آسیا را در کنار هاکی چمنی این قاره در دنیا مطرح کند.

سرمربی گلستانی تیم ملی هاکی سالنی کشورمان افزود: با کسب مقام چهارم در جام جهانی لذت این افتخار را بردیم و نشان دادیم که بچه های ایرانی توانایی انجام هر کاری را دارند.

تجربه هر بازی در جام جهانی بیش از ۱۰۰ بازی در آسیا ارزشمند است

بازیکن گرگانی تیم ملی هاکی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: خرداد ماه امسال توانستیم با قهرمانی در آسیا که در کشور چین تایپه برگزار شد قهرمان شویم و سهمیه جام جهانی آلمان را به دست آوریم.

نوید طاهری راد که در برابر استرالیا ۳ گل حساس را زد، افزود: گروه سختی داشتیم اما توانستیم با صحبت های مربیان خوب تیم ملی عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذاریم.

وی در خصوص صعود از گروه خود و بازی با روسیه در مرحله یک چهارم نهایی گفت: روسیه در گروه خودش همه بازی ها و حتی هلند که قهرمان شد را شکست داده بود و تنها باختی که در این مسابقات داشت برابر تیم ایران بود.

طاهری راد با بیان اینکه بعد از برد روسیه، انگار در رویا بودیم ادامه داد: تماشاگران ایرانی حاضر در سالن بعد از بازی اشک می ریختند و ما ثابت کردیم که توانمندی های زیادی داریم.

طاهری راد در خصوص مقایسه امکانات هاکی ایران با کشورهای حاضر در جام جهانی بیان کرد: ما اصلا با تیم های حاضر در جام جهانی قابل مقایسه نبودیم.

وی در خصوص نخستین تجربه حضور خود در جام جهانی اظهارکرد: تجربه هر بازی در جام جهانی بیش از ۱۰۰ بازی در آسیا ارزشمند است و در اولین برد تیم ملی، سه گل به تیم استرالیا زدم و در اولین حضورم عملکرد خوبی داشتم.

ملی پوش گلستانی هاکی به وضعیت تیم ملی پس از جام جهانی اشاره و خاطرنشان کرد: من معتقدم اگر بازیکنان فعلی تیم ملی به فکر هاکی نباشند، هیچ کسی به فکر آن نخواهد بود.