به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته سی ام بهمن ماه و همزمان با هشتمین روز از سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، گروه موسیقی «هفت» در برج میلاد با هواداران خود در دو سانس دیدار کرد.

دومین اجرای این گروه با 45 دقیقه تاخیر آغاز شد و بعد از گروه ارکستر، امیر و آرش قنادی و کیارش پوزشی سه عضو اصلی گروه «هفت» با لباس های یک شکل و پر زرق و برق روی صحنه آمدند و از همان ابتدا اجرایی پرهیجان را آغاز کردند تا حاضران را با خود همراه سازند.

بعد از اجرای قطعه «من بی تو میمیرم»، سرپرست گروه آرش قنادی به حاضران خوشامد گفت و بیان کرد: خیلی خوشحالیم که در تهران روی صحنه رفته ایم و تصمیم داریم آهنگ هایی را برای شما اجرا کنیم که از آن ها خاطره دارید تا ما هم از شما انرژی بگیریم.

قطعه دومی که توسط گروه «هفت» اجرا شد «خواهش» نام داشت و پس از آن آرش قنادی به خاطره ای از کارت عروسی دوستش اشاره کرد و گفت: وقتی این کارت عروسی به دستم رسید دیدم داخل آن خطاب به همسرش دو بیت شعر نوشته است و آنقدر این ماجرا برای من تاثیر گذار بود که تصمیم گرفتیم این شعر را در تمام اجراهایمان بخوانیم و با اشاره به بیت اول شعر «برای دوست داشتن تو تموم قلب من کمه...»، حاضران شروع به خواندن کردند و گروه «هفت» بقیه قطعه را با همراهی مردم اجرا کردند.

در این قسمت از برنامه آرش قنادی ادامه داد: ما هرسه نوازنده و آهنگساز هستیم و نوازندگی را بسیار دوست داریم. تا این که یک روز تصمیم گرفیم بخوانیم و خودمان باشیم. قطعه بعدی که می خوانیم اولین کاری است که ما برای خودمان ساختیم و خواندیم. خدا را شکر که شما ما را پذیرفتید، چون همیشه مردم هستند که انتخاب می کنند چه کسی باشد و چه کسی نباشد.

وی سپس از حاضران خواست که همه فلش های موبایلشان را روشن کنند تا هنگام اجرای قطعه «ستاره»، سالن برج میلاد ستاره باران شود. همزمان با اجرای این ترانه نماهنگ آن از نمایشگرهای سالن پخش شد و حاضران یک صدا با گروه همخوانی کردند. با اجرای قطعه «ادعا»، سالن به اوج هیجان خود رسیده بود و گروه «هفت» نیز به تشویق حضار ریتم می دادند تا همراهی شان کنند.

در ادامه این کنسرت، آرش قنادی از یک نوازنده جوان دعوت کرد که روی صحنه بیاید. او با معرفی این فرد که یونا نام داشت، گفت که این جوان ویولن سل را با لحنی خاص و زیبا می نوازد و آینده روشنی دارد. یونا در جایگاه خود مستقر شد و آرشه را به ویولن سل کشید تا اجرای قطعه «یه لحظه چشماتو ببند» آغاز شود.

سرپرست گروه «هفت» گفت: همه هنرمندان گاهی در مسیر کارشان به مشکل بر می خورند اما خوشحال هستیم که اگر همه درها به روی ما بسته شود در قلب شما باز است. این قطعه را در گذشته ساخته بودیم که هنگام تحویل سال پخش شود اما نشد و حالا که بوی عید به مشام می رسد اینجا با هم دوباره می خوانیم.

گروه در ادامه قطعه «بوی عید» را اجرا کردند.

آرش قنادی با اشاره دوباره به عشق اعضا به نوازندگی از حاضران اجازه خواست تا چند قطعه موسیقی بدون کلام اجرا کنند که این بخش از برنامه مورد استقبال قرار گرفت و هرکدام از اعضای گروه با ساز تخصصی خود به اجرا پرداختند.

کیارش پوزشی یکی از نوازندگان گروه «هفت» که مادرش در سالن حضور داشت، گفت: بعضی حرف ها را شاید زیاد شنیده باشید اما باز هم کم است. هر کدام از ما، در هر جایگاهی که باشیم مدیون پدر و مادرهای خود هستیم و از مردم خواست همه پدر و مادرهایی که در سالن هستند و نیستند را تشویق کنند.

سرپرست این گروه موسیقی پاپ در بخش پایانی اجرا عنوان کرد: هشت سال قبل ما با یک آهنگ شناخته شدیم که خیلی با آن خاطره داریم و با تکنوازی ترامپت اجرای قطعه «همش به تو فکر می کنم» را آغاز کردند و بعد از آن یز قطعه «زمانه» را برای هوادارن پر شورشان اجرا کردند.

این گروه در آخر یکی از محبوب ترین قطعه های خود با نام «دوستت دارم» را اجرا کرد. امیر قنادی قبل از اجرای این قطعه گفت: مدت ها بود تصمیم داشتیم اثری را برای شما بسازیم که هم حزن داشته باشد و هم در لحظه های شادی با شما باشد و چه چیزی بهتر و تاثیر گذار تر از «دوستت دارم» در این لحظه حاضران سالن همایش های برج میلاد با هیجان نسبت به اجرای این قطعه ابراز احساسات کردند.

اجرای گروه پاپ «هفت» صمیمی و مردمی بود و حاضران در لحظه لحظه این کنسرت با گروه «هفت» همراهی کردند. هرچند ظرفیت سالن پر شده بود اما تعدادی از علاقمندان با وجود بارانی بودن هوا، پشت درهای سالن میلاد آمده بودند به این امید که بلیت تهیه کنند و بازار خرید و فروش بلیت های بازار سیاه نیز داغ بود.

علی ثابت آهنگ ساز و نوازنده و رهبر گروه ارکستر محسن یگانه نیز از میهمانان کنسرت گروه «هفت» بود.