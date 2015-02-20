به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر، از هشت فیلمی که برای کسب جایزه اسکار بهترین فیلم سال رقابت می‌کنند، فیلم «تک تیرانداز آمریکایی» و «سلما» از بالاترین شانس برخوردار هستند.

فیس‌بوک روز پنج‌شنبه اعلام کرد که فیلم «تک تیرانداز آمریکایی» با نقش‌آفرینی بردلی کوپر طی دو هفته گذشته، در این زمینه بیش از هر فیلم دیگری مورد اشاره قرار گرفته است. فیلم‌های بعدی به ترتیب «سلما»، «مرد پرنده‌ای»، «بازی تقلید»، «پسربچگی»، «ضربه»، «تئوری همه‌چیز» و «هتل بزرگ بوداپست» هستند. اما از طرف دیگر کاربران توییتر بیش از همه درباره فیلم «سلما» صحبت کرده‌اند و این فیلم را در صدر لیست خود قرار داده‌اند.

علاوه بر این، کاربران فیس‌بوکی بدون توقف درباره بردلی کوپر صحبت می‌کنند که از دیگر رقبایش در بخش بهترین بازیگر مرد سال یعنی ادی ردمین، مایکل کیتون، بندیکت کامبربچ و استیو کارل پیشی گرفته است. جی‌کی‌ سیمونز هم در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل از ادوارد نورتون، اتان هاوک، رابرت دووال و مارک روفالو جلوتر است.

کاربران فیس‌بوک طی دو هفته پیش، بیشتر از همه درباره جولین مور به عنوان برنده جایزه بهترین بازیگر زن سال صحبت کردند و او را بالاتر از رقبایش یعنی ریس ویدرسپون، فلیسیتی جونز، روزاموند پایک و ماریون کوتیار قرار دادند. در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل زن هم مریل استریپ جلوتر از پاتریشیا آرکت، اما استون، کایرا نایتلی و لارا درن قرار دارد.

برای کارگردان‌ها هم کاربران فیس‌بوکی طرفدار ریچارد لینکلتر کارگردان فیلم «پسربچگی» هستند که دوازده سال گذشته را صرف ساخت فیلمش کرده است. فیلم «قهرمان بزرگ 6» هم پیشتاز بخش انیمیشن‌های سال است.

اما کاربران توییتر در بخش بهترین بازیگر مرد، بندیکت کامبربچ که محبوب میلیون‌ها نفر است را برای نقش‌آفرینی‌اش در فیلم‌ »بازی تقلید» به عنوان بهترین بازیگر شناختند. اینجا هم جولین مور موفق به کسب رتبه اول بیشترین اشاره‌ها را کسب کرد و مارک روفالو به عنوان بازیگر محبوب نقش مکمل مرد شناخته شد.

اما بیشتر از همه این بازیگران محبوب، مریل استریپ موضوع بحث‌های داغ در توییتر بوده است. به اعلام آمار وبسایت توییتر در روز پنج‌شنبه، از زمانی که نامزدهای دریافت جوایز اسکار روز پانزدهم ماه ژانویه معرفی شدند، استریپ در بیشتر بحث‌های اسکاری توییتر حضور داشته است. حتی با وجود اینکه خود استریپ اکانت توییتر ندارد، نام او بسیار بیشتر از دیگر رقبایش مورد اشاره قرار گرفته است.