راهبرد اقتصاد مقاومتی تنها راه مقابله با بحران های اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی با بیان اینکه این بحران ها می توانند از یک سو تهدید و از یک سو فرصت قلمداد شوند ادامه داد: اگر مردم و مسئولان کشور صرفا به فکر راه حله ای کوتاه مدت، مقطعی و به اصطلاح مسکنی باشند، ساختارهای اقتصادی تغییری نکرده و همه امکانات کشور صرف فرو نشاندن نزاع ها و نوسانات خواهدشد و منابع کشور به هدر خواهد رفت.

وی افزود: در این صورت به طور حتم چنین شرایطی یک تهدید بزرگ محسوب می شود.

وی بیان کرد: اما اگر این فشارها باعث تغییر و اصلاح در ساختارهای اقتصادی یک کشور گردد، در نهایت به خودکفایی، استقلال و بی نیازی کشور منجرمی می شود که همان مقاوم سازی اقتصاد است.

وی گفت: لازمه تحقق این امر حضور یک تفکر نظام مند، بلند مدت و استراتژیک است تا بتواند این فرصت ها را در ساختار کشور فراهم نماید.

وی ادامه داد: مصالحه و سازش با قدرت های سلطه گر، موجبات افزایش وابستگی، برونزایی اقتصاد، تعطیلی نهادهای تولیدی و مزیت های بومی و نهایتا فلج شدن کل اقتصاد را به همراه دارد که با منافع مردمی ناسازگار است.

امام جمعه چناران بیان داشت: ما نمی خواهیم به شیوه برخی کشورهای منطقه با غرب تعامل خام فروشی در ازای تسهیلات وارداتی داشته باشیم و برده وار باج بدهیم و کالاهای لوکس مصرفی وارد کنیم.

وی افزود: عزت و استقلال ملی در برابر زیاده خواهی قدرت های سلطه جو، احیاکننده توان های داخلی کشور است البته این امر به معنای انزوا یا کناره گیری از اقتصاد جهانی نیست بلکه برعکس، اقتضای تمدن چندهزارساله ایران اسلامی، تعاملی شکوهمندانه و عزتمندانه با اقتصاد جهانی است.

وی اذعان داشت: سازش با غرب تحت هر عنوانی از قبیل تنش زدایی و یا تعامل در شرایط فعلی که هنوز ساختارهای تولیدی کشور به خودکفایی نرسیده است و توان اقتصادی موردنیاز به فعلیت نرسیده است، تعاملی تحقیرآمیز خواهد بود و ما را به یک خام فروش دلال صفت تبدیل خواهد کرد.

حجت الاسلام تاجی گفت: در صورتی که اقتصاد مقاومتی در کشور شکل بگیرد و مدیران و دولتمردان به معنای اعم کلمه دست به دست هم دهند تا آن را اجرایی کنند در آینده بسیار نزدیک شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد کشورمان خواهیم بود.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی هم از این قاعده مستثنی نبوده و دارای ملزوماتی است که در صورتی که به درستی شناخته و اجرایی شود، امید آن خواهد بود که اقتصاد مقاومتی به بهترین شکل اجرایی شود.

وی با اشاره به جنایات داعش در لیبی گفت: آتش فتنه آمریكایی، انگلیسی و صهیونیستی داعش و بساط شوم تكفیری كه به راه انداخته‌اند، اكنون فراتر از مردم مظلوم عراق و سوریه، بلكه گریبان یهودیان در فرانسه و مسیحیان در نقاط مختلف منطقه و دنیا را نیز فرا گرفته است.

رفتار های غرب دو گانه است

وی همچنین با اشاره به قتل ۲۱ نفر مسیحی مصری كه در دست وابستگان داعش در لیبی گروگان بودند آن‌هم با فجیع‌ترین شكل ممكن كه حیوان در حق همنوع خودش چنین نمی‌كند بیان کرد: تازه اول كار است!

وی ادامه داد: رفتارهای دوگانه غرب در برخورد با تروریسم و ایجاد موجی به‌ناحق علیه اسلام و ارزش های اسلامی و حمایت های بی‌دریغ استكبار به‌ویژه آمریكا از داعش كه اسناد كمك ‌رسانی آنها به ‌ تروریست های تكفیری گواه آن است اكنون باعث گردیده است كه نه تنها منطقه و كشورهای اسلامی و غربی بلكه مردم جهان از هر قوم و آئین و مكتبی در معرض جنایات وحشیانه تكفیری و داعشی قرار بگیرند.

وی با اشاره به قتل سه دانشجوی مسلملن در آمریکا گفت: قتل سه دانشجوی مسلمان در منطقه چپل هیل نزدیك دانشگاه ایالت كارولینای شمالی آمریكا كه انتقادات گسترده‌ای را به‌دنبال داشت همچنان با واكنش سرد و سكوت معنادار رسانه‌های غربی و نهادهای به‌اصطلاح مدافع حقوق بشر در غرب همراه است.

وی افزود: رسانه‌ها و محافل خبری و سیاسی غرب در قبال قتل سه دانشجوی مسلمان به ‌دست یك جانی افراطی آمریكایی‌ سكوت كرده‌اند درحالی كه پیش از این حمله به ساختمان مجله شارلی ابدو را كه به ساحت مقدس پیامبر اكرم(ص) اهانت كرده بود شدیداً محكوم كردند.

حجت الاسلام تاجی به تحولات یمن اشاره کرد و گفت: تحولات چند هفته اخیر در یمن این كشور را وارد مرحله حساسی كرده است. سیر شتابان روند تحولات حاكی از دوره جدیدی از بی‌ثباتی و تداوم اعتراضات مردمی است كه ریشه در عوامل داخلی مثل فقر، محرومیت، تبعیض به جا مانده از چهار دهه دیكتاتوری و بافت قبیله‌ای و عوامل خارجی مثل دخالت‌های مستمر عربستان سعودی و آمریكا دارد.

وی افزود: آنچه یمن را برای سعودی‌ها و غرب دارای اهمیت كرده، موقعیت استراتژیک دریای سرخ و تنگه باب المندب و هراس از شكل‌ گیری جنبشی دیگر با رویكرد مقاومت در همسا یگی سعودی‌ها است.

امام جمعه چناران بیان داشت: آنچه نیاز امروز یمن است حفظ وحدت است.