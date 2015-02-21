ورود صالحی به مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی ، رئیس سازمان انرژی اتمی قرار است امروز در رأس هیأتی به سوئیس سفر کند و بر اساس اعلام سخنگوی سازمان انرژی اتمی در این سفر صالحی در خصوص موضوعات فنی مذاکرات جاری در ۱+۵ با ارنست مونیز ، وزیر انرژی آمریکا رایزنی ها خواهد کرد.

سفر رئیس سازمان انرژی اتمی به ژنو در حالی که تیم مذاکره کننده ایران از روز گذشته مذاکرات دو جانبه با آمریکا در سطح معاونان را آغاز کرده است و امروز نیز محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده به منظور رایزنی با همتای آمریکایی خود در ژنو عازم سوئیس است، حاکی از ورود رسمی رئیس سازمان انرژی اتمی به این مذاکرات است.

پیش از این نمایندگان از سازمان انرژی اتمی به عنوان کارشناس در تیم مذاکره کننده هسته ای به منظور رایزنی های فنی حضور داشتند، اما به نظر می رسد که حساس شدن مذاکرات سطح حضور سازمان انرژی اتمی را تغییر داده است.

بر اساس این گزارش از آغاز دولت یازدهم و در پی انتقال پرونده هسته ای کشورمان به وزارت امور خارجه و آغاز مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ به صورت همزمان مذاکرات ایران و آژانس نیز آغاز شد.

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی در مذاکرات ایران و آژانس به عنوان نماینده ایران مذاکرات را با یوکیو آمانو، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی اداره کرد.

ایران و آژانس در این مدت درباره ۱۸ اقدام عملی به توافق رسیده اند که بر اساس گزارش منتشر شده از سوی آژانس تا کنون ۱۶ اقدام عملی شده است.

از سوی دیگر نیز سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای نیز روز سه شنبه ۵ اسفند ماه در وین با یوکیو آمانو دیدار و گفتگو خواهد داشت.