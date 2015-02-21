طوفان محور بم - زاهدان را مسدود کرد

سرهنگ احمد حجت آبادی در گفتگو با خبرنگار ضمن اشاره به بارش های اخیر باران در محورهای استان کرمان، اظهار داشت: خوشبختانه کلیه محورهای استان باز است و تردد در آنها به آسانی در حال انجام است.

وی ادامه داد: هم اکنون شاهد بارش های متناوب باران در محورهای رفسنجان، انار، شهربابک، زرند و باغین هستیم .

فرمانده پلیس راه استان کرمان گفت: خوشبختانه طی ۷۲ ساعت گذشته با توجه به بارش باران در محورهای استان شاهد حوادث فوتی و یا جرحی جدی نبوده ایم.

سرهنگ حجت آبادی یادآور شد: هم اکنون به دلیل طوفان محور بم، زاهدان تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی با اشاره به بارش باران و وزش بادهای شدید در محور های استان، از رانندگان خواست: با تجهیزات کامل و رعایت مسائل ایمنی در محورها تردد کنند.