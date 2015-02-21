موافقت AFC با انجام دیدارهای امید در آزادی/ وضعیت نامشخص لژیونرها

به گزارش خبرنگار مهر، در پى اعلام برگزارى تمامی مسابقات گروه ايران در مرحله مقدماتى المپيك به ميزبانى كشورمان در ورزشگاه دستگردى تهران، مسئولان تيم اميد ايران نسبت به اين موضوع اعتراض كردند و خواستار برگزاری این دیدارها در ورزشگاه آزادى شدند زیرا از كيفيت زمين بهتر بهره ببرند.

پس از اين موضوع بود كه با پيگيرى و مساعدت علی كفاشيان، سرانجام كنفدراسيون فوتبال آسيا پس از تعيين دو ناظر جديد برای ورزشگاه آزادى، با برگزارى دیدارهای تیم فوتبال اميد ايران در رقابتهای مقدماتی المپیک 2016 ریو در اين ورزشگاه موافقت كرد.

از سوی دیگر تعويق هفته بيست وسوم ليگ و اضافه شدن سردار آزمون و جهانبخش به تركيب اين تيم، دو خواسته ديگر مسئولان تيم فوتبال اميد ایران براى اين مسابقات از فدراسيون فوتبال بوده كه هنوز محقق نشده است.

برنامه رقابتهای مقدماتی المپیک 2016 ریو در گروه ایران به شرح زیر است:

دوشنبه - 3 فروردین 94

* ایران - نپال، ساعت 15، ورزشگاه آزادی

* افغانستان - فلسطین، ساعت 18، ورزشگاه آزادی

چهارشنبه - 5 فروردین 94

* فلسطین - عربستان، ساعت 15، ورزشگاه آزادی

* افغانستان - نپال، ساعت 18، ورزشگاه آزادی

جمعه - 7 فروردین 94

* عربستان - افغانستان، ساعت 15، ورزشگاه آزادی

* ایران - فلسطین، ساعت 18، ورزشگاه آزادی

یکشنبه - 9 فروردین 94

* ایران - افغانستان، ساعت 15، ورزشگاه آزادی

* نپال - عربستان، ساعت 18، ورزشگاه آزادی

سه‌شنبه - 11 فروردین 94

* فلسطین - نپال، ساعت 15، ورزشگاه آزادی

* عربستان - ایران، ساعت 18، ورزشگاه آزادی