به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین «دوسالانه مجسمه‌های شهری» که 12 بهمن‌ماه همزمان با سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در باغ موزه قصر افتتاح شد، روز دوشنبه 4 اسفندماه طی مراسمی برگزیدگان این دوره از دوسالانه را معرفی می‌کند.



در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران شهری و هنرمندان برگزار خواهد شد، 5 برگزیده چهارمین دوسالانه مجسمه‌های شهری معرفی و جوایز آنها اهدا خواهد شد. نمایشگاه چهارمین «دوسالانه مجسمه‌های شهری» با 200 اثر و با هدف ارتقای هنر مجسمه‌سازی برای فضاهای و مکان‌های شهری 12 بهمن ماه در باغ موزه قصر افتتاح شد و آخرین دستاوردهای هنرمندان کشور در زمینه‌ مجسمه‌های شهری را در معرض دید علاقمندان قرار داد.



این دوسالانه رویکردهایی مانند توجه به فرهنگ ایرانی - اسلامی و ترویج آثار روایی مانند داستان‌های مشهور ملی و مذهبی، نوآوری و خلاقیت در زمینه‌ ایده، روش‌های اجرایی و کاربرد مواد و مصالح جدید و همچنین ارتباط طرح و ایده با هویت معماری و فضاهای شهر تهران را مدنظر قرار داده است.



مراسم اختتامیه این دوسالانه ساعت 15 روز دوشنبه 4 اسفندماه در سالن شماره 3 پردیس ملت با حضور جمعی از مدیران شهری و هنرمندان برگزار خواهد شد. این در حالی است که نمایشگاه آثار چهارمین «دوسالانه مجسمه های شهری» تا 11 اسفندماه در باغ موزه قصر میزبان علاقمندان است.