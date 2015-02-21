به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین «دوسالانه مجسمههای شهری» که 12 بهمنماه همزمان با سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در باغ موزه قصر افتتاح شد، روز دوشنبه 4 اسفندماه طی مراسمی برگزیدگان این دوره از دوسالانه را معرفی میکند.
در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران شهری و هنرمندان برگزار خواهد شد، 5 برگزیده چهارمین دوسالانه مجسمههای شهری معرفی و جوایز آنها اهدا خواهد شد. نمایشگاه چهارمین «دوسالانه مجسمههای شهری» با 200 اثر و با هدف ارتقای هنر مجسمهسازی برای فضاهای و مکانهای شهری 12 بهمن ماه در باغ موزه قصر افتتاح شد و آخرین دستاوردهای هنرمندان کشور در زمینه مجسمههای شهری را در معرض دید علاقمندان قرار داد.
این دوسالانه رویکردهایی مانند توجه به فرهنگ ایرانی - اسلامی و ترویج آثار روایی مانند داستانهای مشهور ملی و مذهبی، نوآوری و خلاقیت در زمینه ایده، روشهای اجرایی و کاربرد مواد و مصالح جدید و همچنین ارتباط طرح و ایده با هویت معماری و فضاهای شهر تهران را مدنظر قرار داده است.
مراسم اختتامیه این دوسالانه ساعت 15 روز دوشنبه 4 اسفندماه در سالن شماره 3 پردیس ملت با حضور جمعی از مدیران شهری و هنرمندان برگزار خواهد شد. این در حالی است که نمایشگاه آثار چهارمین «دوسالانه مجسمه های شهری» تا 11 اسفندماه در باغ موزه قصر میزبان علاقمندان است.
مراسم معرفی برگزیدگان چهارمین دوسالانه مجسمههای شهری 4 اسفندماه در پردیس ملت برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین «دوسالانه مجسمههای شهری» که 12 بهمنماه همزمان با سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در باغ موزه قصر افتتاح شد، روز دوشنبه 4 اسفندماه طی مراسمی برگزیدگان این دوره از دوسالانه را معرفی میکند.
نظر شما