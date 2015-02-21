به گزاش خبرگزاری مهر محمود حجتی در مورد افزایش قیمت گوشت مرغ دربازار با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵۰ هزار تن گوشت و مرغ منجمد در سردخانه‌ها ذخیره داریم، اظهار داشت : بنابراین در تمام مراکز استان‌ها مرغ سردخانه‌‌ای با قیمت هر کیلوگرم ۵۵۰۰ تومان به هر مقدار که متقاضی وجود داشته باشد عرضه می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه از شبکه توزیع خواسته‌ایم با توجه به ذخایر مرغ در حق مصرف‌کننده در ایامی مثل شب عید اجحاف نشود، گفت:از نظر ما قیمت گوشت گرم مرغ نزدیک ۷ هزار تومان و بیشتر از آن اجحاف و به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

حجتی افزود: عدم رعایت شبکه توزیع باعث می‌شود دولت و مراجع قانونی و پست‌های بازرسی وارد عمل شوند که این موضوع به مصلحت توزیع‌کننده و مصرف‌کننده نیست.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر ۱۵۰ هزار تن ذخیره مرغ منجمد داریم و عرضه نمایشگاهی مستقیم آن در اختیار میادین میوه و تره‌بار قرار گرفته که با حق‌العمل‌کاری که وزارت صنعت تعیین می‌کند مرغ منجمد را با قیمت ۵۵۰۰ تومان از سردخانه می‌گیرد و با قیمت ۵۹۰۰ تومان در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا عرضه می‌کند. ‌

حجتی اضافه کرد:بنابراین هیچ دلیلی برای افزایش قیمت مرغ وجود ندارد و در صورت استمرار اجحاف فعلی در حق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسئولان تعزیرات به ناچار وارد عمل می‌شوند و با متخلفان برخورد می‌کنند.