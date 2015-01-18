صادرات ۶۰ هزار تن مرغ / آغاز تدریجی صادرات به روسیه

همایون دارابی در گفتگو با مهر با بیان اینکه مانع اصلی صادرات مرغ به روسیه مسائل دامپزشکی این کشور بود که باید از کشتارگاه‌های ایران بازدید می‌کردند و شرایط را می‌دیدند، اظهار داشت: خوشبختانه نظر دامپزشکی روسیه در این زمینه مثبت بود و به تدریج باید صادرات مرغ به این کشور را آغاز کنیم.

وی اضافه کرد: معمولا زمانی که کشوری بازاری برای صادرات می‌یابد، قیمت‌های خود را با قیمت‌های جهانی تنظیم می‌کند، دولت‌ها مشوق می‌دهند یا خود صنف راهکارهایی ایجاد می‌کند که بتواند آن بازار را حفظ کند؛ ما نیز باید از همین روش‌ها استفاده کنیم.

دارابی تصریح کرد: اینگونه نیست که ما بگوییم هرچه قیمت تمام شده تولید ماست؛ کشور واردکننده باید عینا آن مبلغ را بپردازد بلکه باید قیمت‌هایمان را تنظیم کنیم اما در داخل دولت باید به تولید کمک کند و در تمام جهان دولت‌ها این کار را می‌کنند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ‌داران گوشتی با بیان اینکه در ستاد تنظیم بازار وزارت جهادکشاورزی تصویب شد که مشوق صادراتی داده شود و این امر در سطح معاونت‌های رئیس جمهور نیز تایید شده اما هنوز ابلاغ نشده است، گفت: این مصوبه حدود ۳ ماه پیش تصویب شده و قرار است ۵۰ میلیارد تومان برای صادرات ۱۰۰ هزار تن مرغ پرداخت شود.

دارابی، صادرات مرغ از ابتدای سال‌جاری تاکنون را نزدیک به ۶۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: با ادامه روند فعلی، ممکن است تا پایان سال ۱۰ تا ۱۵ هزار تن مرغ به این میزان افزوده شود.

وی، قیمت مرغ زنده را بسته به استان و وضعیت مرغ بین ۳۶۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: به طور متوسط مرغ ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان به زیر قیمت تمام شده آن عرضه می‌شود.