سیدصادق طباطبایی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر سیدصادق طباطبایی خواهر زاده امام موسی صدر و برادر همسر مرحوم سید احمد خمینی درگذشت.

سید احمد خمینی فرزند حجت الاسلام سیدحسن خمینی این خبر را در اینستاگرام شخصی خود اعلام کرد.

گفتنی است سیدصادق طباطبایی به دلیل سرطان ریه در دوسلدورف آلمان درگذشت.

طباطبایی در دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ همراه امام خمینی به ایران آمد و ابتدا در وزارت کشور، معاونت سیاسی و اجتماعی آن وزارتخانه و نیز برگزاری رفراندوم نظام جمهوری اسلامی را عهده دار شد. صادق طباطبائی سپس در دولت مهدی بازرگان معاونت سیاسی نخست‌وزیر و سخنگویی دولت را بر عهده گرفته و به عنوان وزیر مشاور این دولت، انجام وظیفه می‌کرده‌است. بعد از استعفای بازرگان و تا شروع نخست وزیری شهید رجایی؛ وی با حکم شورای انقلاب، در سمت سرپرست نخست‌وزیری منصوب شد. بسیاری از هماهنگی‌ها و دیدارهای امام خمینی(ره) در زمان استقرار او در دهکده نوفل لوشاتو فرانسه را صادق طباطبایی و بنی‌صدر، صادق قطب‌زاده، هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله بهشتی بر عهده داشتند.