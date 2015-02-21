مناقشه برسر کیفیت نان درستادتنظیم بازار پلدختر/کیفیت آردبهبودیابد

به گزارش خبرنگار مهر، بخشی از زمان جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پلدختر در روز شنبه ، علاوه بر سایر مباحث مرتبط با این ستاد به کیفیت نان در این شهرستان اختصاص پیدا کرد تا هر یک از مسئولان استدلال خود را در این زمینه مطرح کنند.

شرکت غله به تنهایی قادر به بهبود کیفیت نان در پلدختر نیست

مسئول شرکت غله شهرستان پلدختر که معتقد است موضوع کیفیت نان در این شهرستان به این شرکت ارتباط چندانی ندارد گفت: بازرسان نانوایی نامه ای مبنی بر عدم کیفیت نان این شهرستان تهیه و تنظیم کنند تا ما بتوانیم موضوع را از طیق مرکز استان پیگیری کنیم.

افشار حیدر پور با اشاره به خریداری آرد به صورت آزاد توسط برخی نانوایی ها گفت که با اجرای این طرح حجم کار شرکت غله کمتر شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر واحدها نانوایی بربری، تافتون و سنگکک سهمیه آرد واحد خبازی خود را به صورت آزاد دریافت می کنند که نان آنها از لحاظ کیفیت پایین نیست.

مسئول شرکت غله شهرستان پلدختر عنوان کرد: کار غله تهیه و توزیع آرد در میان خبازی ها است و بحث کیفیت آن به غله بر نمی گردد.

وی با یادآوری اینکه شرکت غله شهرستان به تنهایی قادر به بهبود کیفیت نان در شهرستان نیست و کمک ادارات دیگر را طلب می کند افزود: مجوزهای زیاد و بی رویه ای در گذشته برای نانوایی های شهرستان پلدختر صادر شده و این کار اشتباهی بوده که نباید صورت می گرفته است.

بی کیفیت ترین آرد را به پلدختر اختصاص می دهند

مسئول مجمع امور صنفی شهرستان پلدختر نیز معتقد است که دلیل کیفیت پایین نان در برخی نانوایی های شهرستان کیفیت پایین آرد است و ادامه داد: برخی از آردهای توزیعی در این شهرستان از نظر کیفیت قابل قبول نبوده و بدترین آرد را به شهرستان پلدختر تحویل می دهند.

هادی بابایی یادآور شد: بی کیفیت ترین آرد را به پلدختر اختصاص می دهند و معلوم نیست این آرد بد کیفیت از چه کارخانه ای تهیه شده است و این موضوع جای سوال دارد.

وی به گلایه خبازان از کیفیت نان اشاره و تأکید کرد: تمام مشکلات نانوایی ها را باید مجمع امور صنفی تحمل کند در حالیکه تهیه و توزیع آرد به عهده دستگاه دیگری است.

مسئول مجمع امور صنفی شهرستان پلدختر به ارتقای مهارت های نانوایان پلدختر اشاره کرد و گفت: پرسنل نانوایی های شهرستان طی هشت جلسه در مرکز فنی و حرفه ای شهرستان آموزش دیده و در این جلسات تمام نانوایی های شهرستان شرکت داشته اند.

گلایه از روند توزیع و سرانه پایین اختصاص آرد به معمولان

و اما وضعیت نان نه تنها در شهر پلدختر که دیگر مناطق شهرستان از جمله بخش معمولان نیز موجب گلایه هایی شده است که البته این گلایه ها به کیفیت نان بر نمی گردد.

بخشدار معمولان در جلسه ستاد تنظیم بازار از اختلاف سرانه آرد شهر پلدختر با معمولان گلایه کرد و گفت: چرا سرانه آرد در پلدختر ۱۱تا۱۲ کیلو گرم ولی در معمولان این سرانه ۱۰ کیلوگرم است.

عباس محمودی همچنین از روند توزیع آرد گلایه کرد و بیان داشت: مسئولان نانوایی های معمولان باید برای دریافت و تحویل سهمیه آرد خود به مدخل ورودی شهر بروند و برای انتقال کیسه های آرد ماشین کرایه کنند که هزینه و صرف وقت برای دریافت آرد به مشکلات آنها افزوده است.

وی ضمن ابراز رضایت از کیفیت نان در معمولان افزود: از نانوایی های معمولان بازدید صورت گرفت و تنها یک مورد از نانوایی ها مشکل داشت که به آن واحد نانوایی تذکر داده شد.

بخشدار معمولان همچنین از نداشتن تابلوی سردر در نانوایی این بخش گلایه کرد و گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت پلدختر شماره حسابی به نانوایی های معمولان به منظور واریز مبلغ مورد نیاز برای نصب تابلوهای سردر نانوایی های داده ولی با گذشت دو سال هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

کیفیت نان در پلدختر نسبت به گذشته بهتر شده است

معاون فرماندار پلدختر نیز در این جلسه به کیفیت نان در این شهرستان اشاره کرد و گفت: کیفیت نان در این شهرستان طی ماههای گذشته به یک معضل تبدیل شده بود که برای بهبود وضعیت کارهای زیادی صورت گرفته است.

فضل الله نصرالهی یادآور شد: امروز کیفیت نان نسبت به گذشته بهتر شده است ولی باید روند نظارت ها به منظور ارتقای بیشتر کیفیت نان استمرار داشته باشد.

وی با یادآوری اینکه در توزیع آرد در نانوایی های پلدخت مشکلی نداریم افزود: در مورد وضعیت حمل و نقل و قیمت آرد در معمولان نظارت بیشتری باید صورت گرفته و مشکل رفع شود.

نصرالهی خواستار تعامل هر چه بیشتر دستگاههای مرتبط به منظور ارتقای کیفیت نان در شهرستان پلدختر شد.