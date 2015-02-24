به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز سه‌شنبه (پنجم اسفند ماه) در محل این وزارتخانه برگزار شد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره شایعه‌سازی‌های اخیر در خصوص فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد، گفت:‌ ما هم از اینکه بعضی از افراد فعال در حوزه رسانه به جای پرداختن به مسائل و حوزه‌هایی که نیاز امروز کشور و مورد انتظار مردم است، به نکاتی می‌پردازند و به مسائلی دامن می‌زنند که بسیاری از آنها ناشی از برداشت‌های غلط و یا نوع نگاه‌های سیاسی و جناحی و بعضا با قصد تخریب و تخطئه دستگاه‌های فرهنگی کشور است، تاسف می‌خوریم.

نوش‌آبادی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن استقبال از نقدهای دلسوزانه و واقع‌بینانه، انتظار ندارد که در رسانه‌ها به مسائل و موضوعاتی پرداخته شود که اساس آنها کذب، غیرواقعی و بر اساس اطلاعات غلط و برداشت‌های سطحی و تحلیل‌های ناروا است؛ اخباری که می‌خواهند وزارت ارشاد را به حاشیه بکشانند و ما را درگیر مسائلی کنند که نیازی به پرداختن آنها نیست و تنها وقت دستگاه‌های فرهنگی را برای پاسخگویی به آنها، تلف می‌کنند و ما مجبوریم ابهامات، شبهه‌ها و اخبار دروغ را تصحیح کنیم.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: اخیرا هم دیدم که این اتفاقات صورت گرفت و چند خبر نادرست و بی‌اساس از طریق برخی سایت‌ها منتشر شد که به نوعی احساسات دینی و مذهبی جامعه را تحریک کرد و باعث موضع‌گیری برخی شخصیت‌های بلند مرتبه فرهنگی و دینی کشور شد، ولی وقتی توضیحات کامل داده شد، همان‌ هایی که خبر نادرست بهشان رسیده بود، نسبت به موضوع توجیه شدند و آنهایی هم که این خبرها را منتشر کرده بودند، گفتند که ما خودمان پی برده‌ایم به اشتباه بودن این اخبار و مثلا مطلبی که درباره تک خانه بانوان درج کنیم، حرفمان را اصلاح می‌کنیم.

برخی می‌خواستند ما را قربانی کنند ​

معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان‌های وزارت ارشاد در عین حال گفت: متاسفانه گاهی خبر نادرست و بی‌پایه می‌تواند مبنای تحلیل‌های مختلف در جامعه شود. انتظار ما این است که کسانی که در حوزه رسانه نقش مهم اطلاع‌رسانی را دارند، حفظ امانت کنند، نه اینکه بخواهند با شائبه‌های فردی و سیاسی، تحلیل‌های غلط به جامعه منعکس کنند. این کار هم از نظر شرعی اشکال دارد و هم از نظر قانونی زیر سئوال و مصداق نشر اکاذیب است.

وی ادامه داد: آنچه که در هفته‌های اخیر شاهدش بودیم، ناشی از فشارهایی بود که برخی می‌خواستند ما را قربانی کنند و به حاشیه ببرند که خوشبختانه با پاسخ‌های صریح و درست، خیلی از تحرکات خنثی شد. البته ما منکر نیستیم که ممکن است گاهی اتفاق کوچکی در یک جایی بیفتد، اما نباید این اتفاقات کوچک و کم تعداد، همه زحمات دستگاه‌های فرهنگی را زیر سئوال ببرد و این تصور را ایجاد کند که وزارت ارشاد از مبنی شرعی و قانونی فاصله گرفته و یا با نظام زاویه پیدا کرده است.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: باید منصفانه‌تر و عادلانه‌تر خبررسانی کنیم و علاوه بر نقد، نقاط قوت را هم مطرح کنیم. ما نمی‌خواهیم برخوردهای مقابله به مثل کنیم، اما توصیه می‌کنیم رسانه‌ها با رعایت نقد و امانتداری، به نشر خبر بپردازند.

«لولیتا» خارج از ایران و از سوی یک ناشر خارجی منتشر شده است

نوش‌آبادی در خصوص برنامه وزارت ارشاد برای جمع‌آوری کتاب «لولیتا» که این وزارتخانه روز گذشته در جوابیه‌ای به رسانه‌ها تصریح کرده بود «مجوزی برای انتشار آن نداده است»، گفت: این هم جزو همان خبرهای دروغی بود که برخی رسانه‌ها آن را مطرح کردند و البته پاسخ آن هم از سوی حوزه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد داده شد.

وی در توضیح تکمیلی این مساله گفت: کتاب «لولیتا» خارج از ایران و از سوی یک ناشر خارجی منتشر شده و وزارت ارشاد هیچ گونه مجوزی برای انتشار آن نداده است. با این حال این کتاب از طریق مجله غیررسمی و شبکه‌های غیرقانونی وارد کشور شده و توسط افرادی در برخی کتابفروشی‌ها و بدون توجه به اینکه فاقد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد است، در ویترین فروش قرار گرفته است.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپس گفت: ما به محض شنیدن این خبر، موضوع را بررسی و گزارش کامل آن را دریافت و مراکز توزیع و عرضه آن را شناسایی کردیم. توصیه اول ما به فروشگاه‌هایی که محصولات فرهنگی عرضه می‌کنند، این است که هیچ کالای فرهنگی را خارج از مجاری قانونی تحویل نگیرند و عرضه نکنند و کلیه کتابفروشی‌ها هم باید سریعا نسبت به جمع‌آوری این کتاب اقدام کنند. اگر این اقدام صورت نگیرد، ما از طریق مجاری قانونی، ضابطین و نهادهای مربوطه نسبت به جمع‌آوری کتاب اقدام خواهیم کرد.

محتوای «من این نسل» از نظر ما مشکل دارد

نوش‌آبادی در خصوص سئوال تکراری نشست‌های خبری اخیر سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد در مورد کتاب «من این نسل»، بار دیگر تاکید کرد: این کتاب در ایران چاپ نشده و در کشور هم به صورت رسمی توزیع نشده است و اگر هم چند نسخه آن به صورت دستی عرضه شده، این موضوع از نظر ما تخلف است. با این حال تاکید می‌کنم که هیچ‌کس و هیچ شبکه‌ای تاکنون این کتاب را به صورت رسمی عرضه نکرده است.

وی با اشاره به مسئولیت نویسنده این کتاب در یکی از بخش‌های وزارت ارشاد، تصریح کرد: محتوای این کتاب از نظر ما مشکل دارد. من با شخص وزیر ارشاد هم صحبت کرده‌ام و ایشان تاکید کرده‌اند که این کتاب به هیچ وجه مجوز انتشار دریافت نخواهد کرد. اما زمان چاپ این کتاب در باکو به زمان‌‌هایی برمی‌گردد که نویسنده آن به عنوان یک خبرنگار در یک رسانه فعالیت می‌کرده و هیچ مسئولیتی در وزارت ارشاد نداشته است.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: موضوع تشویق و تقدیر از او توسط وزارت فرهنگ و ارشاد هم که برخی از رسانه‌ها به آن اشاره کرده بودند، هیچ ارتباطی به این کتاب ندارد و شخص معاون فرهنگی وزیر هم به صراحت گفت که تشویق به خاطر فعالیت‌های خبری ایشان در حوزه کتاب بوده؛ ضمن اینکه اساسا بنایی هم بر این تشویق نبوده است. اما در آن جشنواره به سبب فعالیت‌های مذکور، از این فرد قدردانی شد. تاکید می‌کنم این کتاب فاقد معیارهای لازم برای اخذ مجوز است و قطعا در دستور کار برای بررسی قرار ندارد.

نویسنده «من این نسل» همکاری رسمی با ارشاد ندارد

نوش‌آبادی در عین حال هجمه برخی رسانه‌ها به فرد نویسنده این کتاب و عملکرد فعالیت‌های گذشته را تنها به جهت نگارش چنین کتابی کاری نادرست عنوان کرد و گفت: مساله این کتاب نباید محملی باشد برای تخریب این شخص؛ ضمن اینکه این مساله ایشان می‌خواهد مسئولیت دیگری در موسسه خانه کتاب بر عهده بگیرد، صحت ندارد. این فرد یک نیروی غیررسمی و غیردولتی است که از سوی هیات امنای خانه کتاب به این مجموعه معرفی شده است و هیچ رابطه استخدامی یا رسمی با وزارت فرهنگ و ارشاد ندارد. هر زمان که قرارداد کاری او به پایان برسد، چنانچه نیازی به ادامه فعالیت او نباشد، هیات امنای موسسه یاد شده تصمیم لازم را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.

وی در مورد علت حمایت نکردن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره «داستان انقلاب» طبق ادعای دبیر این جشنواره در گفتگویی که روز گذشته با خبرگزاری مهر داشت، تاکید کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از همه جشنواره‌ها و کتاب‌هایی که با موضوع انقلاب و دفاع از ارزش‌ها تولید می‌شوند و همچنین از نهادهای دیگری هم که در این زمینه فعالیت می‌کنند، همیشه حمایت کرده است. اما گاهی تنگناهای مالی باعث می‌شوند جوایزی که برای بعضی جشنواره‌ها در نظر گرفته شده، کاهش یابد. ولی این به معنای بی‌توجهی یا عدم حمایت وزارت ارشاد نیست.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در توضیح تکمیلی‌تر گفت: وزارت ارشاد همانگونه که در خصوص برخی جشنواره‌های دیگر مانند جایزه جلال‌‌آل‌احمد از همکاری نهادهای دیگر بهره برد، در این خصوص هم اقدام خواهد کرد و ما تلاش می‌کنیم که مبلغ کامل اعلام شده (20 میلیون تومان) را تامین و پرداخت کنیم. با این حال امیدواریم مشکلات مالی این جشنواره رفع شود و ما هم بتوانیم حمایت لازم خود را انجام دهیم.

تا زمانی که جرمی کشف نشده نمی‌شود با آن برخورد کرد

نوش‌آبادی همچنین در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که معتقد بود وزارت ارشاد در مواجهه با تخلفاتی که در خصوص عرضه برخی کتاب‌ها و فیلم‌های فاقد مجوز، تنها موضوع را به نهادهای دیگر ارجاع می‌دهد و به این ترتیب از خود سلب مسئولیت می‌کند، تاکید کرد: اولا باید توجه داشت که تا زمانی که جرمی کشف نشده است، نمی‌شود با آن برخورد کرد. ما پلیس امنیت نیستیم، ما ناظر هستیم و موضوعات مورد اشاره و تخلفاتی را که شما به آن اشاره کردید، به دستگاه‌های قضایی و نهادهای ذیربط جهت برخورد قانونی، ارجاع می‌دهیم.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم اتخاذ رویکردهایی با محور «نرمش قهرمانانه در مواردی مانند مذاکرات هسته‌ای»، گفت: این موضوع در حوزه فرهنگی هم مصادیقی دارد؛ انعطاف فرهنگی به معنای سازش یا تسلیم نیست و اتفاقا گاهی برای مقابله با جنگ نرم دشمن، نیاز است انعطاف داشته باشیم تا از این هجمه‌ها عبور کنیم، نه اینکه سازش کنیم و یا تسلیم شویم و یا از قوانین، ضوابط و اصول، عدول کنیم.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد میزان تحقق مصوبات شورای فرهنگ عمومی در خصوص سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی هم گفت: این شورا از شوراهای ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در خصوص تبیین سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی هم نیازمند اتخاذ روش‌ها و سیاست‌های مشخصی است که البته باید با همکاری مسئولان تمامی دستگاه‌ها صورت گیرد و درواقع همه باید کمک کنند تا این مصوبات محقق شود چرا که این شورا در این خصوص به تنهایی کاری از پیش نمی‌برد.

رفع ابهام درباره موضع وزیر ارشاد در قبال فتنه

نوش‌آبادی همچنین در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که نظر سخنگوی دستگاه فرهنگی را در مورد نقل‌قول منتشر شده از اسماعیل کوثری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی مبنی بر اینکه شخص وزیر ارشاد نسبت به موضوع فتنه بی‌طرف است و موضعی اتخاذ نمی‌کند، گفت: من هم از انتشار این اظهارات تعجب کرده‌ام و همین دیروز با شخص آقای کوثری در مجلس صحبت کردم و گفتم که از قول شما گفته شده که آقای جنتی نسبت به موضوع فتنه، حساسیتی ندارد و یا اصلا این موضوع را قبول ندارد. آقای کوثری به من گفت که من در یک سال اخیر هیچ مصاحبه‌ای در این رابطه با هیچ رسانه‌ای نداشته‌ام و چیزی را هم که از من نقل شده، قبول ندارم.

وی ادامه داد: آقای کوثری تاکید داشت که من حدود 1.5 سال پیش و زمانی که بحث رای اعتماد وزرا در مجلس مطرح بود، حرفی را در یک جایی آن هم نه مجلس و آن هم نه دقیقا با همین مضمون، در مورد وزیر پیشنهادی ارشاد مطرح کردم و اتفاقا تاکید هم داشتم که نمی‌خواهم این موضوع رسانه‌ای شود.

نوش‌آبادی افزود: حال اینکه برخی رسانه‌ها آمده‌اند مساله‌ای را که یک سال پیش کسی بیان کرده، نبش قبر کرده‌اند و در زمانی که حتی شخص وزیر ارشاد هم صراحتا نظرشان را در مورد فتنه بیان کرده‌اند، موضوع را به شکلی مجعول و تحریف شده بیان می‌کنند، خود جای سئوال دارد. آقای کوثری هم به من گفت شما خودتان (وزارت ارشاد) می‌توانید با این سایت‌ها برخورد کنید.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: رسانه‌ها نباید از مدارا و مسامحه ما با این اخبار کذب، سوء استفاده کنند، آنهایی که اخبار را نقل می‌کنند، نباید به این موارد بی‌توجه باشند. ما اگر به این نتیجه برسیم که این اقدامات بر اساس یک برنامه‌ریزی و سازماندهی خاص و مشخص صورت می‌گیرد، قطعا برای برخورد، وارد عمل خواهیم شد.