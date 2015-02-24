به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز سه شنبه ۵ اسفند در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت درج تصویر و یا ذکر نام رئیس جمهور اسبق ایران و همچنین سران فتنه به هیئت نظارت بر مطبوعات که ریاست آن با وزیر ارشاد است و معاون مطبوعاتی نیز به عنوان نماینده مدیران مسئول در آن حضور دارد، ابلاغ شده است؟ گفت: آنچه شما درباره این شخص گفتید، یعنی تصمیم دادستانی تهران در خصوص جلوگیری از درج تصویر او و یا ذکر نامش در مطبوعات و رسانه‌ها، ما هم از طریق جراید شنیدیم و در جریان آن قرار گرفته ایم اما تابع تصمیمات قوه قضائیه هستیم.

تصمیمات شورای عالی امنیت و قوه قضاییه برای ما لازم الاجراست

وی سپس گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه در چهارچوب قانون مطبوعات پایبند است و به آنها احترام می گذارد و آنها را برای خود لازم الاجرا می داند اما اینکه ما از این نهادها، برای تصمیماتشان، دلایلی بخواهیم، خیر تا حالا این مساله نه پیش بینی شده نه اقدامی انجام گرفته است.

نوش آبادی با تاکید بر یکی از مواد قانون مطبوعات که ناظر بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات است یادآور شد: ما مخالفتی با هیچ یک از تصمیمات شورای عالی امنیت ملی نداریم و آنچه که به ما اعلام و ابلاغ شود، مطابق قانون عمل خواهد شد.

وی افزود: البته در عین حال وزارت ارشاد با توجه به هویت ذاتی خود و نیز بعد نظارتی وظایف آن، گاهی تصمیماتی در خصوص رسانه ها مثلا مبنی‌بر توقیف و لغو مجوز اتخاذ می کند که یک روال کاملا مشخص دارد و در قانون هم این مساله برای ما پیش بینی شده و اساسا جزو وظایف ما است.

نوش آبادی بار دیگر با تاکید بر اینکه این وزارتخانه وظیفه و دلیلی برای کسب اطلاع از دلایل اتخاذ تصمیات در نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه نمی‌بیند گفت: اینکه این تصمیم را ما به رسانه ها ابلاغ کنیم، خیر اینکونه نبوده و در عین حال ما نسبت به تصمیاتی که به ما ابلاغ می‌شود در چهارچوب قانون عمل و هیچ حرفی در مورد آنها نداریم.

توضیحاتی درباره سفر رئیس دفتر رئیس جمهور به قم برای تبادل نظر با مراجع در خصوص موضوعات فرهنگی

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه گویا رئیس جمهور هفته قبل سفری به قم داشته که رسانه‌ای هم نشده و در این سفر با برخی از مراجع به ویژه در خصوص مسائل فرهنگی تبادل نظرهایی صورت گرفته و اینکه این مباحث شامل چه مواردی بوده است؟ گفت: در مورد سفرهای شخص رئیس جمهور به مناطق و استان های مختلف، من در جایگاهی نیستم که اطلاع رسانی کنم و مراکز اطلاع رسانی مورد تایید در این خصوص وجود دارد اما بله من هم تایید می کنم که رئیس دفتر رئیس جمهور و برخی مقامات فرهنگی دیگر برای تبیین مسائل مختلف مربوط به دولت از جمله در حوزه‌های فرهنگی سفری به قم داشتند تا مراجع معظم را در جریان مسائل روز کشور قرار دهند

سخنگوی وزارت ارشاد ادامه داد: دولت همواره بر خود لازم می داند که ارتباط مستمری با علما و مراجع عظام داشته باشد تا هم علاوه بر اینکه ایشان را در جریان تصمیمات و سیاستگذاری‌ها و نحوه عمل دولت در بخش های مختلف قرار دهد، اگر شبهه یا ابهاماتی در برخی حوزه ها پدید آمده است در جهت تبیین این موارد، رفع آنها و اصلاح برخی اخبار کذب عمل کند.

وی همچنین با اشاره به آنچه اطلاعات ناصحیح و کذب ارائه شده از سوی برخی رسانه ها در خصوص مسائل فرهنگی به مراجع نامید، یادآور شد: شخص آقای وزیر هم در برخی موارد به صورت رو در رو و یا مکتوب با آقایان مراجع تبادل نظرهایی دارند و از جمله در موردی که گفته شد تک خوانی زنان صورت گرفته است ایشان مکتوب با مراجع ارتباط گرفت وقویا این موضوع را تکذیب کرد که خوشبختانه شبهه به وجود آمده برای آقایان مرجع هم برطرف شد.

نوش آبادی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص بودجه بخش فرهنگی و هنر در سال ۱۳۹۴ که آخرین مراحل چکش کاری را در مجلس طی می کند تاکید کرد: بررسی بودجه دولت همچنان در دستور کار مجلس است و هنوز دو مرحله از کار باقی مانده است؛ این موضوع باید در صحن علنی مطرح و در زمان مقرر نهایی شود.

به گفته وی بودجه بخش فرهنگ و هنر ۲۰ تبصره دارد و در مرحله اول بحث ورود دیتاهای بسیار متنوع این تبصره ها به لایحه نهایی مطرح است و وقتی مجلس کارش را به پایان رساند طبیعتا لایحه به شورای نگهبان ارائه می شود تا تصویب نهایی صورت گیرد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به رفع اشکلات احتمالی بودجه بخش فرهنگ و هنر در مجلس گفت: کمیسیون‌های تخصصی نظر خود را در خصوص بودجه بخش فرهنگ داده اند و بررسی آن به پایان رسیده و هم اکنون مشغول بررسی تبصره های بودجه هستند. ما پیش بینی می کنیم علی رقم چالش های کشور و نیز کاهش شدید قیمت نفت، بودجه بخش فرهنگ و هنر نه تنها آسیبی نبیند، بلکه با اهتمام مجلس اعتبارات حوزه فرهنگ و هنر با یک «رشد احتمالی» مواجه شود.

این مقام مسئول در وزات ارشاد همچنین با اشاره به تبصره ۹ لایحه بودجه سال جاری گفت: این موضوع ناظر به دریافت ۴ درصد از عوارض واردات محصولات فرهنگی است که با اجرای آن کمک خوبی به حوزه فرهنگ خواهد شد. من از شخص رئیس مجلس و نیز رئیس و اعضاء کمیسیون فرهنگی و نمایندگان محترم که تا به حال مانع از کاهش بودجه بخش فرهنگ و هنر در سال ۹۴ شده است قدردانی می کنم.