انتشار آثار نگارگری و عکاسی جشنواره فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «کلک زرین» با 80 اثر خوشنویسی و نقاشی خط از 65 هنرمند از جمله غلامحسین امیرخانی، عباس اخوین، محمد سلحشور، کیخسرو خروش، جلیل رسولی، محمد حیدری، اسرافیل شیرچی، جواد بختیاری، علی شیرازی، رسول مرادی، محمد حسین عطارچیان، اسدالله کیانی، ابراهیم حقیقی، عین الدین صادق زاده، صادق تبریزی، علی علی ، جهانگیر نظام العلماء، محمد صادق احدپور و ... منتشر می شود.

کتاب «نقش عشق» نیز آثار نگارگری هفتمین «جشنواره هنرهای تجسمی فجر» را دربر می گیرد و 107 اثر از 74 هنرمند در این کتاب منتشر می شود.

آثاری از هنرمندانی مانند رضا بدرالسما، رحیم چرخی، رضا یساولی، رضا فتاحی، جلیل جوکار، حسین عصمتی، پریسا رحمانی، مهین دخت سالک، مینا صدری و ... در این کتاب منتشر خواهد شد.

آثار عکاسی هفتمین «جشنواره هنرهای تجسمی فجر» نیز در کتاب «پنجره های نقره ای» منتشر می شود که 45 عکس در این کتاب ارائه می شود.

آثاری از افشین بختیار، امیرعلی جوادیان، جاسم غضبانپور، مجتبی آقایی ، محمد فرنود، فریبا اباذری، سعید محمودی ازناوه، سعید دستوری، امیر پورمند، امید صالحی و یدالله ولی زاده و ... در بخش عکس جشنواره «هنرهای تجسمی فجر» از 14 آبان ماه آغاز شده است و 12 اسفندماه به پایان می رسد.