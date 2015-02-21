ضرورت قاعده مندی جشنواره تجسمی فجر/ از اعمال سلیقه ها پرهیز کنیم

نادر قشقایی هنرمند مجسمه ساز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییرات تازه در هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بیان کرد: طی برگزاری شش دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر، نقاط مثبت و منفی آن مشخص شده است که می توان بر اساس آن ها برنامه ریزی کرد.

وی با اشاره به ضرورت برنامه ریزی در زمان مناسب برای جشنواره تجسمی فجر اظهار کرد: این که این جشنواره نیازمند دبیرخانه ثابت است و باید در زمان مناسب یعنی حدود سه ماه قبل از برگزاری جشنواره فراخوان شرکت در آن منتشر شود، از جمله این برنامه هاست اما معمولاً به دلیل تغییر مدیریت ها و سلایق مدیران مختلف این برنامه ریزی ها به درستی پیش نمی رود و مشکلاتی را به وجود می آورد. در این دوره نیز اگر زمان کافی وجود داشت و بودجه مناسبی هم در اختیار مسئولان قرار می گرفت، بخشی از این مشکلات برطرف می شد.

قشقایی لازمه رسیدن این جشنواره به نقطه مطلوب را پیوستگی و انسجام میان زنجیره های مختلف در برگزاری یک جشنواره دانست و افزود: وقتی این زنجیره ها به هم پیوستگی داشته باشد ارتباطات و برنامه ریزی ها به شکل کاملا تخصصی صورت می گیرد و به ساختار کامل و دقیق تری از یک جشنواره دست پیدا می کنیم.

این هنرمند مجسمه ساز، سپردن امور تخصصی این جشنواره را به انجمن ها اقدام مناسبی ارزیابی کرد و یادآور شد: وقتی که دولت به انجمن ها اعتماد کند و امور تخصصی را به آنها بسپارد، انجمن ها می توانند بسیار نقش موثر و مفیدی را در اجرای بهتر این جشنواره ایفا کنند و به شکل درست و تخصصی جشنواره را برگزار کنند.

قشقایی درباره چگونگی نمایش آثار هنرمندانی از اقشار مختلف در این جشنواره بیان کرد: من اعتقاد ندارم که آثار پیشکسوتان و جوانان در جشنواره تجسمی فجر به صورت یک جا به نمایش درآید بلکه معتقدم که جشنواره فجر باید دارای دو بخش زیر 35 سال و بالای 35 سال باشد و البته بخش هنرمندان پیشکسوت را نیز به صورت مدعو در برنامه داشته باشد.

این هنرمند همچنین با اشاره به ضرورت دقت در کیفیت آثار و چگونگی ورود هنرمندان به این جشنواره تصریح کرد: درست مثل یک باشگاه ورزشی است که اگر یک ورزشکار بخواهد وارد تیم ملی شود، باید حتما قبل از آن در تیم باشگاهی جوانان بازی کرده باشد و این گونه نیست که یک جوان 18 ساله بی تجربه بلافاصله بتواند وارد تیم ملی شود، جشنواره فجر نیز باید برای ورود هنرمندان به این رویداد، پروسه ای را در نظر بگیرد تا بهترین آثار از بهترین هنرمندان را در جشنواره داشته باشد.

وی افزود: بخشی از این موارد را در دوره هایی که دبیری بخش هایی از این جشنواره را بر عهده داشتیم به مسئولان هنری انتقال داده ایم که جشنواره تجسمی فجر باید دارای چارچوب و قاعده مشخصی باشد و بر اساس سلایق مدیران مختلف دستخوش تغییر و تحول نشود.

قشقایی رقابتی نبودن این دوره از جشنواره فجر را نیز به دلیل محدودیت زمانی و بودجه دانست و گفت: رقابتی بودن جشنواره باعث رشد و ایجاد انگیزه در جوانان می شود، وقتی جشنواره رقابتی باشد، موضوع خاصی که در راستای اهداف جشنواره است، اعلام می شود و با موضوعی شدن، جشنواره فجر هدفی را دنبال می کند که بر اساس تم مشخص صورت می گیرد و این باعث ارتقا جشنواره می شود.

رییس انجمن هنرمندان مجسمه ساز در ادامه سخنانش درباره مشارکت این انجمن در برگزاری این دوره از جشنواره تجسمی فجر بیان کرد: امسال برای حمایت از برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر، انجمن های مختلف در برگزاری این رویداد مشارکت کردند و در انجمن مجسمه سازان نیز آثاری از سه دهه هنر مجسمه سازی معاصر ایران را از هنرمندان پیشکسوتان و کسانی که مایل به شرکت بودند، بر اساس زمانی که در اختیار داشتیم، دریافت کردیم که مجموعه خوبی هم شد و آنها را در جشنواره ارائه کردیم.

قشقایی در پایان صحبت هایش تأکید کرد: اگر چه آثار خوبی از هنرمندان در این دوره از جشنواره هنرهای تجسمی فجر به نمایش درآمده است اما اگر جشنواره رقابتی بود، شاهد روند بهتر و اتفاقات جذاب تری بودیم.