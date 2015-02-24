به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، حسین شوکتی نیا ضمن اشاره به خلع ید عاملان تصرف ۱۴۶ هکتار از اراضی ملی شاهرود گفت: خلع ید این مقدار اراضی از ابتدای سالجاری تاکنون با تلاش ماموران حفاظتی و همکاری خوب دستگاه های قضایی و انتظامی شهرستان انجام شد.

وی ادامه داد: این اراضی در اجرای ۱۳ فقره احکام صادره از سوی محاکم قضایی که توسط متجاوزان تصرف عدوانی شده بود خلع ید و برای حفظ و حراست تحویل نیروهای حفاظتی شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود تاکید کرد: در صورتی که اراضی خلع ید شده بار دیگر توسط متجاوزان تصرف شود، متخلفان مشمول جریمه سنگین تری خواهند شد.

شوکتی نیا با اشاره به اهمیت منابع طبیعی در توسعه پایدار از مردم خصوصا روستاییان خواست، موارد تجاوز و تصرف غیر مجاز را به این اداره گزارش کنند.

وی تاکید کرد: متخلفان برابر قانون و مقررات تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند و اراضی ملی که متعلق به عموم است از دستبرد متجاوزان و فرصت طلبان محفوظ می ماند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود چندی قبل نیز از وسعت چهار میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار ی عرصه های طبیعی این شهرستان خبر داده بود و افزود: از این رقم دو میلیون و ۴۰۰هزار هکتار بیابان، یک میلیون و۷۰۰ هزار هکتار مرتع و ۱۷۰هزار هکتار عرصه های جنگلی و بقیه شامل مناطق شهری، روستایی و زمین های کشاورزی است.

شوکتی نیا در خاتمه، ادامه خشکسالی، شیوع بیماری های گیاهی، دست اندازی به عرصه های طبیعی را بزرگترین تهدید جنگل های شهرستان ذکر کرد.