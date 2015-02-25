احداث موزه شهدای گیلان عملی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمدعلی نجفی در ستاد هماهنگی بزرگداشت روز شهدا که ظهر سه شنبه برگزار شد، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا تأکید کرد و اظهار داشت: شهدا با ایثار، فداکاری و از خود گذشتگی، عزت و اقتدار را برای ما به ارمغان آوردند.

وی تکریم خاندان معظم شهدا را از جمله رسالت‌های خطیر مدیران دانست و افزود : دیدار با خانواده‌های شهدا و تکریم این عزیزان از جمله موارد مهمی به شمار می‌رود که مسئولین باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.

نجفی تاکید کرد: نگاه ما به شهدا باید فرابخشی، فراجناحی و فرا اندیشه‌ای باشد و همه بخش‌ها را شامل شود.

استاندار گیلان خواستار ارائه برنامه‌های جدید، ابتکاری و تحولی در بزرگداشت شهدا شد و گفت: باید انگیزه‌های جدید برای برگزاری این مجالس ایجاد کنیم.

وی تاکید کرد: در برگزاری یادواره شهدا حتی یادواره‌های شهدای یک روستا باید نوع پردازش به مجلس، نوع سخنرانی و غیره مورد توجه قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در گیلان همچنين بر ضرورت اجرای موزه شهدای گیلان تأکيد کرد و افزود : باتوجه به اینکه در چند سال گذشته بحث تهیه زمین و احداث این موزه مطرح شده اما علی رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته متأسفانه هنوز این امر محقق نشده است.

استاندار گيلان تاکید کرد: احداث موزه شهدای انقلاب از جمله موارد مهمی به شمار می رود که باید تحقق یابد.

مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان نيز در اين نشست زنده نگه داشتن ياد و نام و خاطره شهيدان و تبيين حق عظيم شهدا و احياء حفظ و گسترش فرهنگ ايثار و شهادت با بهره گيري از ظرفيت فرهنگي روز بزرگداشت شهدا را از جمله اهداف روز بزرگداشت شهدا عنوان كرد و اظهار داشت : اجرای برنامه های جذاب، جديد و ابتكاری و تحولي، تمركز و اوج گيری برنامه ها از نوزدهم تا بیست و دوم اسفند، فراگير كردن روز بزرگداشت شهدا و رويكرد فرهنگ سازی براي تبيين روز بزرگداشت شهدا را از جمله تدابير و سياستها دراین روز به شمار می رود.

ابراهيم طاهر نژاد گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور نهادینه سازی فرهنگ بزرگداشت شهدا روز ۲۲ اسفند سالروز تأسیس بنیاد شهید را رسماً به عنوان «روز بزرگداشت شهدا» نامگذاری و در تقویم رسمی کشور ثبت و اعلام کرد.