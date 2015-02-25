به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم دیدار با عوامل فیلم سینمایی «انارهای نارس» به کارگردانی مجید مصطفوی روز شنبه 9 اسفندماه ساعت 20:30 در موزه سینما برگزار می شود.

فیلم «انارهای نارس» به کارگردانی مجید مصطفوی از 3 اسفند ماه در سینماهای کشور اکران شده است. پژمان بازغی، آنا نعمتی، مهران رجبی و قطب الدین صادقی از جمله بازیگران این فیلم هستند.

«انارهای نارس» علاوه بر حضور در جشنواره سی‌و‌دوم فیلم فجر در جشنواره‌های متعددی از جمله جشنواره بین‌المللی فیلم «مسکو» و جشنواره فیلم «سائوپائولو» حضور داشته و توسط فدراسیون جهانی منتقدان فیلم و رسانه‌هایی مانند هالیوود ریپورتر تحسین شده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: انسی و ذبیح در حاشیه شهر، در خانه اجاره‌ای خود سر می‌کنند و روزها در متن شهر، به شغلی بدون آتیه مشغولند، انسی از زنی سالخورده که دچار نسیان است مراقبت می‌کند و ذبیح در ارتفاع بلند برج‌های شهر به کارگری مشغول است. این زوج جوان بی‌خیال از این معشیت معلق، عاشقانه در آرزوی داشتن فرزند، شب و روزشان را سر می‌کنند…