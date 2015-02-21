فیلم/ آغاز اکران فیلم سینمایی «انارهای نارس» از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم سینمایی پیش از این در جشنواره بین المللی فیلم فجر در بخش مسابقه سودای سیمرغ و نگاه نو حضور داشت و نامزد 2 سیمرغ بلورین نیز شده بود.

این اثر سینمایی در بخش بین المللی هم در جشنواره‌های بین المللی فیلم مسكو و سائوپائولو حضور داشته و توسط فدراسیون جهانی منتقدین (فیپرشی) و رسانه بین المللی هالیوود ریپورتر مورد تحسین قرار گرفته است.

آنا نعمتی، پژمان بازغی، قطب الدین صادقی، مهران رجبی، شبنم معززی، ساقی زینتی و رابعه مدنی از بازیگران این فیلم هستند.

سازنده تیزر و آنونس «انارهای نارس» حسن ایوبی تدوینگر قدیمی سینما است.