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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۲۵

فیلم/ آغاز اکران فیلم سینمایی «انارهای نارس» از فردا

فیلم/ آغاز اکران فیلم سینمایی «انارهای نارس» از فردا

فیلم سینمایی «انارهای نارس» به تهیه كنندگی و كارگردانی مجیدرضا مصطفوی از روز یكشنبه سوم اسفند در گروه سینمایی هنر و تجربه اكران می‌شود.

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به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم سینمایی پیش از این در جشنواره بین المللی فیلم فجر در بخش مسابقه سودای سیمرغ و نگاه نو حضور داشت و نامزد 2 سیمرغ بلورین نیز شده بود.

این اثر سینمایی در بخش بین المللی هم در جشنواره‌های بین المللی فیلم مسكو و سائوپائولو حضور داشته و توسط فدراسیون جهانی منتقدین (فیپرشی) و رسانه بین المللی هالیوود ریپورتر مورد تحسین قرار گرفته است. 

آنا نعمتی، پژمان بازغی، قطب الدین صادقی، مهران رجبی، شبنم معززی، ساقی زینتی و رابعه مدنی از بازیگران این فیلم هستند.

سازنده تیزر و آنونس «انارهای نارس» حسن ایوبی تدوینگر قدیمی سینما است.

کد مطلب 2501810

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