مدیریت موقوفات با سامانه جامع از روند سنتی خارج شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا عابد، قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه در نشست نظارت ستادی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه مازندران اظهار داشت: اوقاف امانت‌دار و متولی اصلی موقوفات است.

قائم‌مقام سازمان اوقاف و امور خیریه از وقف به عنوان حق‌الناس نام‌ برد و افزود: مسئولیت حفظ و نگهداری حق‌الناس بسیار سنگین است که مسئولان و کارکنان اوقاف باید در اجرای نیت واقف و حفظ آن‌‌ها کوشا باشند.

عابد با بیان اینکه عدم اطلاعات کافی از موقوفات و بهره‌گیری نامناسب از فناوری اطلاعات سبب عقب‌ماندگی سازمان اوقاف و امور خیریه از برنامه‌های پیش‌رو می‌شود، بیان داشت: سازمان اوقاف و امور خیریه با راه‌اندازی سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه یکی از سازمان‌های پیشرفته و بروز است.

وی بروزرسانی، اجرای پروژه‌های عمرانی، اخذ سند مالکیت، نقشه‌های GIS و احیای موقوفات را از جمله برنامه‌ها و اولویت‌های ویژه سازمان اوقاف دانست و عنوان کرد: همه ما باید کاری کنیم تا اجرای نیت واقف به صورت امینانه صورت بگیرد و مردم مشوق ثبت وقف‌های جدید شوند.

عابد با اشاره به اینکه همه ما در این دنیا در حال انجام آزمایش و آزموده شدن هستیم، ادامه داد: همه مسئولان اوقاف در راستای اجرای نیت واقف در آخرت باید جواب‌گوی واقفان خیراندیش باشند.

رئیس بنیاد توسعه عمران موقوفات کشور با تاکید بر اینکه در سال ۹۴ باید با تمام توان به اجرای برنامه‌های ابلاغی بپردازیم تا برنامه‌ها و اهداف تعیین شده اجرایی شود، گفت: ارتباط با تمامی دستگاه‌ها و دفاع از حق و حقوق موقوفات یکی از وظایف ادارات اوقاف و امور خیریه است.

عابد موقوفات را امانت انقلاب دانست، افزود: بیشترین موقوفات در نظام جمهوری اسلامی ایران احیا و در راستای عمل امینانه به آن اجرای نیت واقف شده است.

وی با اشاره به اینکه اوقاف از حالت سنتی به حالت پیشرفته تبدیل شده، ابراز داشت: در حال حاضر کل اطلاعات موقوفات کشور در حال قرار گرفتن در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه کشور است.

قائم‌مقام سازمان اوقاف و امور خیریه بر اطلاع‌رسانی دقیق از اجرای نیت واقفان تاکید کرد و گفت: مردم باید در جریان امورات اجرای امینانه نیت واقفان قرار بگیرند که همین امر موجب ترویج فرهنگ وقف می‌شود.

وی اوقاف را در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و مدیریت جهادی پیشتاز معرفی کرد و تصریح کرد: مجموعه اوقاف دست به دست هم داده تا به برنامه‌های تعیین شده دست یابد و روحیه جهادی در بین این مجموعه حکم‌فرما است.

عابد با بیان اینکه موقوفات حال حاضر کشور جواب‌گوی نیازهای جامعه نیست، اذعان داشت: اوقاف باید پناهگاه امن و محل اعتماد مردم باشد.

قائم‌مقام سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه مردم مازندران همیشه در بین استان‌ها پیش‌قدم و برتر کشور قرار داشته، گفت: لشکر ۲۵ کربلا یکی از نمونه‌های بارز ولایت‌مداری مازندران در تمام صحنه‌های نظام و انقلاب است.