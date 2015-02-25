انتصاب اعضای کميته کرسی های نظريه پردازی در دانشگاه علم و صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد علی برخورداری، رئيس دانشگاه علم و صنعت ايران، طی احکام جداگانه ای از تاريخ پنجم اسفندماه ۱۳۹۳ چهار عضو هيات علمی دانشگاه را برای مدت دو سال به سمت «عضو کميته دستگاهی برگزاری کرسی های نظريه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه» منصوب کرد.

دکتر عليرضا علی احمدی عضو هيات علمی و رئيس دانشکده مهندسی پيشرفت، دکتر سيدمحمدرضا ميلانی حسينی عضو هيات علمی و رئيس دانشکده شيمی، دکتر عليرضا خاوندی عضو هيات علمی و رئيس دانشکده مهندسی مواد و متالورژی و حجت الاسلام والمسلمين دکتر غلامعلی شجاع منظری عضو هيات علمی و مدير گروه معارف اسلامی ازا اعضای این کمیته هستند.

در بخشی از اين حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد و شايستگی جنابعالی و در اجرای ماده ۴ آيين نامه کميته دستگاهی برگزاری کرسی های نظريه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی و به موجب اين حکم به مدت دو سال به سمت «عضو کميته دستگاهی برگزاری کرسی های نظريه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه» منصوب می شويد.

اميد است که زير نظر رئيس و دبير کميته و با همکاری ساير اعضا نسبت به بسترسازی، ساماندهی و فرهنگ سازی و ترويج کرسی های نظريه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه، در راستای اهداف عاليه دانشگاه موفق و مويد باشيد.