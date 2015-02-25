به گزارش خبرگزاری مهر، امسال 18 اثر ایرانی در بخش مسابقه بینالملل جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران حضور دارند.
اسامی آثار ایرانی راه یافته به بخش بینالملل جشنواره شامل «اختیار» از شکیبا شعبانی به تهیهکنندگی مرکز پویانمایی صبا، «اینرو اونرو» به کارگردانی و تهیهکنندگی مهدی علیبیگی، «آقای بنفش» به کارگردانی مشترک عباس جلالی یکتا و حجت اعظمپور و با تهیهکنندگی احسان رسولاف، «باغ خیال» از هادی رحمتی و به تهیهکنندگی صدیقه صانعی، «بزغالههای ابری» به کارگردانی حمید کریمیان، «پدربزرگ» از شیوا صادقاسدی و «وقتی که بچه بودم» به کارگردانی مریم کشکولینیا هر سه به تهیهکنندگی امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
دیگر آثار ایرانی راه یافته به بخش مسابقه بینالملل جشنواره فیلمهایی همچون «پرنده» به کارگردانی و تهیهکنندگی داوود مقدمی، «تمام زمستانهایی که ندیدم» از امید خوشنظر و به تهیهکنندگی مسعود صفوی، «درخت» به کارگردانی ساره شفیعیپور و تهیهکنندگی انجمن هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، «درخت کهنسال» از فرنوش عابدی و تهیهکنندگی مرکز سینمای مستند و تجربی دیده میشود.
آثاری از جمله «سیتی چنجر» به کارگردانی سیدعقیل حسینیاننسب و تهیهکنندگی جواد زرینیا، «سیرکو گرافیک» و «هفتمین همایش تخصصی حمل و نقل و ترافیک» هردو از فرید یاحقی و داوود مرگان و به تهیهکنندگی استودیو چپ چین، «کمک» به کارگردانی مهناز یزدانی و تهیهکنندگی حسین نظرپور، «مجموعه انیمیشن هزار و یک داستان» از ریحانه کاوش و به تهیهکنندگی علی رئیس (صدا و سیمای اصفهان)، «هفت پیکر، گنبد سیاه» به کارگردانی و تهیهکنندگی کیاوش جاهد پارسا، «و اینک انسان» به کارگردانی و تهیهکنندگی ایرج محمدی رزینی اشاره کرد.
جوایز نهمین جشنواره پویانمایی تهران در بخش ملی اعلام شد
جوایز نهمین جشنواره بینالملی پویانمایی تهران در بخش مسابقه سینمای ایران شامل 16 تندیس طلایی، 2 تندیس نقرهای و یک تندیس برنزی میشود که 3 تندیس به فیلمهای اول تا سوم و تندیسهایی به بخشهای دینی، ارزشهای انقلاب اسلامی و دانشجویی تعلق میگیرد.
همچنین تندیسهایی به بهترین فیلم با موضوع کودک، بهترین اثر تلویزیونی، بهترین اثر تبلیغی، بهترین فیلم تجربی، بهترین فیلمنامه، بهترین پویانما (انیماتور)، بهترین فضاسازی، بهترین موسیقی، بهترین صداگذاری و بهترین اثر بلند اختصاص مییابد.
حضور 6 اثر دانشجویان ایرانی در بخش بینالملل جشنواره پویانمایی
از بین 36 اثر راه یافته به بخش دانشجویی مسابقه بینالملل 6 اثر ایرانی هستند که با آثار خارجی به رقابت خواهند پرداخت.
اسامی آثار ایرانی دانشجویی راه یافته به بخش بینالملل شامل «پنکه» به کارگردانی شیرین سوهانی، «تاناروس» سمیه خاکشور، «جوجه ماشینی» محبوبه محمدزکی، «چهل تکه» وجیهه گل مزاری و «سیمرغ» مقداد اسدی لاری میشود که تهیهکنندگی تمام این آثار را خود کارگردانان به عهده دارند.
«نقش پرده» تنها اثر در میان آثار دانشجویی پذیرفته شده در بخش مسابقه دانشجویی بینالملل نهمین جشنواره پویانمایی تهران است که مقداد جعفرزاده به عنوان تهیهکننده مجزا با کارگردان همکاری میکند.
آثار کوتاه رضا میرکریمی در جشنواره
در نهمین جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران آثاری با مضمون ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در بخش «مسابقه ایران» شرکت کردهاند که دو اثر به کارگردانی رضا میرکریمی در میان آن ها قرار دارد.
اسامی آثار پویانمایی حاوی مضامینی با ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که به بخش مسابقه ایران نهمین جشنواره پویانمایی تهران راه پیدا کرده است، شامل «ترس و باور» به کارگردانی و تهیه کنندگی امیر واحدی، «سلامی برای روحالله» از بهروز خندان و به تهیهکنندگی مشترک مهدی عربی و حوزه هنری سمنان، شهیدان «عباس دوران» و «مصطفی چمران» به کارگردانی رضا میرکریمی و تهیهکنندگی محمد پیرهادی و «فناوری ما» به کارگردانی و تهیهکنندگی احسان توسلیزاده اکران است.
فیلمهای جدید بهرام عظیمی و امیر فیضی در میان آثار دینی
9 اثر دینی راه یافته به بخش مسابقه ایران در نهمین جشنواره پویانمایی تهران شامل «با من بخوان» به کارگردانی روانبخش صادقی و تهیهکنندگی مشترک این کارگردان و مرکز پویانمایی صبا، «بابا» به کارگردانی بهرام عظیمی و تهیهکنندگی محمدابوالحسنی، «بازگشت» از امیر طوسی و با تهیه کنندگی مهدی عربی اکران میشود.
دیگر آثار پویانمایی که مضامین دینی دارند و در نهمین جشنواره پویانمایی تهران پذیرفته شدهاند آثاری همچون «پدر» از سیدمحمدرضا خردمندان و به تهیهکنندگی محمدرضا شفاه، «رهایی فرشته» به کارگردانی رسول آذرگون و تهیهکنندگی مهدی عربی، «سرود پر از آسمان» از بابک و بهنود نکویی به تهیهکنندگی مرکز پویانمایی صبا، «سیب سرخ» به کارگردانی و تهیهکنندگی صدرالدین طاهری، «قصههای من و آقاجان» از امیر فیضی و با تهیه کنندگی مرکز پویانمایی صبا و «همه ایمان» به کارگردانی سیدمصطفی حسینی و تهیهکنندگی علی میری دیده میشود.
کارگردان بزرگ روس کارگاه آموزشی برگزار میکند
الکساندر پتروف پویانما و کارگردان پویانمایی روسی که در رشته هنر در موسسه سینما و تلویزیون تحصیل کرده در کارگاهی به نام «جادوی انگشتان» به آموزش رنگ و حرکت در پویانمایی میپردازد.
نهمین جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران از 17 تا 21 اسفند سال جاری در هفت سالن پذیرای شرکتکنندگان است.
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