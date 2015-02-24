به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های نهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران در 7 سالن و 186 سانس نمایش داده می‌شود. همچنین در جشنواره پویانمایی امسال آثار شرکت ‌کننده در 7 سالن مختلف و در جدولی مشتمل بر 186 سانس نمایش داده می‌شود.

دو سالن اختصاصی مرکز فرهنگی شماره 30 کانون بین فلکه دوم و سوم تهران‌پارس و شماره 40 کانون در بزرگراه آیت الله کاشانی پارک میعاد تهران برای کودکان، فیلم‌های خارج از مسابقه و مسابقه را نمایش خواهند داد.

سالن‌های شماره یک سینما فلسطین در میدان فلسطین، سالن اصلی مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون و سالن غدیر در همین مرکز واقع در خیابان حجاب، سینما تئاترکانون در خیابان خالد اسلامبولی و سالن شهید قندی وزارت ارتباطات پایین‌تر از پل سید خندان برای نمایش مخاطبان تخصصی در نظر گرفته شده است.

سینماهای نمایش دهنده نهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران شامل سالن اصلی با 28 سانس، غدیر، سینما فلسطین و سینما کانون هر کدام با 32 سانس، مرکز فرهنگی هنری شماره 30 و 40 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان هر یک با 20 سانس و سالن پیام وزارت ارتباطات با 22 سانس آثار مختلف را نمایش خواهند داد.

نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی در جشنواره پویانمایی تهران

جدول نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی نهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران اعلام شد که بر اساس آن شرکت‌کنندگان در 14 جلسه از این برنامه‌ها استفاده می‌کنند.

چهار برنامه نشست تخصصی از تاریخ 17 تا 20 اسفند هم‌زمان با روزهای برگزاری جشنواره پویانمایی برگزار می‌شود.

از ساعت 10 تا 12 صبح هر روز «بررسی پایان‌نامه‌های دانشجویی» پیش‌بینی شده و بعد از ظهر هر روز نیز از ساعت 16 تا 18 یک نشست تخصصی در نظر گرفته شده است.

نخستین نشست روز 17 اسفند با عنوان «نقش تجربه‌گرایی در پویانمایی امروز»، دومین نشست تخصصی روز 18 اسفند با عنوان «درد دل‌های دوستانه» و سومین نشست مصادف با روز 19 اسفند درباره «موشن گرافیک و رسانه‌های نوین» برگزار می‌شود. آخرین نشست تخصصی هم به موضوع «استفاده از هنر دیجیتال در تکنیک‌های سنتی تولید پویانمایی» اختصاص دارد.

هر شب جلسه‌های نقد و بررسی آثار شرکت‌کننده برگزار خواهد شد که شب اول به فیلم‌های بخش مسابقه ایران، شب دوم به نقد و بررسی آثار بخش مسابقه دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی، شب سوم به نقد و بررسی فیلم‌های مسابقه دانشجویی ایران و شب چهارم نیز به نقد و برررسی آثار بخش مسابقه سینمای ایران اختصاص دارد.

کارگاه‌های آموزشی از 17 تا 20 اسفند برگزار می‌شود. اولین کارگاه با عنوان «ششمین دوره آموزشی مربیان کانون سراسر کشور» و با موضوع «طراحی صدا و تصویر» است. دومین کارگاه نیز با عنوان «آموزش رنگ و حرکت در پویانمایی» با تدریس الکساندر پتروف انیماتور و کارگردان انیمشن روسی و برنده سه جایزه اسکار برگزار می‌شود.

نهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی از 17 تا 21 اسفند ماه جاری در 7 سالن تهران برگزار خواهد شد.



فرانسه بزرگ‌ترین متقاضی شرکت در نهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی

فرانسه با 210 اثر بیش‌ترین سهم تعداد آثار ارسالی در بخش بین‌الملل نهمین جشنواره پویانمایی تهران را دارد.

امسال در بخش بین‌الملل این جشنواره 74 کشور خارجی با 1043 اثر متقاضی شرکت بودند که به طور عمومی این آثار باید پس از سال 2011 تولید شده باشند. بر همین اساس در ردیف‌های بعدی کشورهای متقاضی آلمان با 108 اثر، بریتانیا با 81 اثر، چین با 63 و تایوان با 60 اثر بودند که بیشترین تعداد آثار را برای شرکت در جشنواره فرستادند.

همچنین کشورهایی از قبیل الجزایر، کامرون، مالزی و تریندیدا توباگو نیز با یک اثر کم‌ترین سهم تعداد آثار ارسالی کشورهای خارجی را به جشنواره دارند.

با این حال در نهایت در بخش ‌بین‌الملل 30 اثر دانشجویی، 3 فیلم بلند و 117 اثر پویانمایی (در مجموع 150 فیلم) از میان آثار ارسال شده به مرحله مسابقه راه پیدا کردند.

نهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از 17 تا 21 اسفند در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران و در مجموع در 7 سالن شهر تهران برگزار خواهد شد.