حمایت از تولید داخلی ضامن اقتصاد مقاومتی است/ توجه به صادرات فرش

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده غروب چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های صنعتی استان قم با بیان اینکه صادرات مناسب محور توسعه ملی است، اظهار داشت: بسیاری از طرح‌های صنعتی استان قم با تزریق منابع و تسهیلات مالی می تواند به بالاترین سطح تولید دست یابد.

وی با اشاره به اینکه در کشور چیزی حدود ۷۰ میلیون مترمربع مصرف چادر مشکی وجود دارد، افزود: با این حال ظرفیت تولید داخلی کشور تنها ۱۵ میلیون مترمربع است که متأسفانه همین مقدار هم در آستانه توقف قرار دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت اصلاح تعرفه برخی کالاهای غیر ضروری تأکید کرد وگفت: باید کاری کنیم تا ارز این نوع کالاها از مبادله ای به آزاد تغییر یابد.

نعمت زاده از ارایه لایحه حمایت از تولید رقابت پذیر به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: اگر این طرح در مجلس به تصویب برسد و شورای نگهبان هم آن را بپذیرد کمک شایانی به تولید داخلی خواهد شد.

صنعت فرش قم باید قطب صادرات کشور شود

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اینکه استان قم ظرفیت‌های خوبی در صنعت و معدن دارد، افزود: یکی از بزرگترین فرصت های صادراتی استان قم تولید فرش ابریشمی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قم مرکز تخصصی فرش ابریشمی کشور است، گفت: ساخت نمایشگاه دائمی فرش قم باید توسط اتحادیه و صنف فرش قم صورت بگیرد در غیر این صورت سازمان صنعت و معدن برای تکمیل آن ورود خواهد کرد.

وی افزود: تولید کنندگان لوازم خانگی بومی باید با استفاده از برندهای متنوع سهم بیشتری از بازار فروش را در دست بگیرند.

نعمت زاده با ابراز خرسندی از فعالیت خط تولید در شهرک‌های صنعتی گفت: واقعا جای خوشحالی دارد که تنها تولید کننده آینه جام خودروهای ایرانی در استان قم قرار دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در سفر استانی هیئت دولت به قم بسته‌های حمایتی خوبی در نظر گرفته‌ایم، گفت: بررسی و حل مشکلات صنایع نیاز به همکاری سازمان‌ها و نهادهای بسیاری دارد و باید در این زمینه تعامل و هم افزایی به موقع و کافی صورت بگیرد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره تولید چادرهای نامناسب در کشور گفت: متاسفانه بعضا چادرهایی که در کشور تولید می‌شود با آداب و فرهنگ ایرانی اسلامی سازگار نیست.

شایان ذکر است با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت فاز جدید شرکت غذایی لینا نیک با سرمایه گذاری بیش از ۵۰ میلیارد تومان و اشتغال زایی ۷۰۰ نفر به بهره برداری رسید و همچنین کلنگ زنی فاز صادراتی شرکت آجر نسوز آذرخش صورت پذیرفت.

بررسی مشکلات برخی از واحدهای صنعتی قم

وزیر صنعت، معدن و تجارت همزمان با سفر رئیس جمهور به قم از ۹ طرح صنعتی- خدماتی بازدید به عمل آورد.

نعمت زاده عصر چهارشنبه از ۴ واحد صنعتی شهرک شکوهیه و ۵ واحد صنعتی شهرک محمود آباد بازدید کرد.

بنابراین گزارش طی این بازدید فاز جدید شرکت لینا نیک تولید کننده انواع محصولات غذایی در زمینه کیک، انواع بیسکویت با اشتغال زایی بیش از ۷۰۰ نفر به بهره برداری رسید.

در ادامه، کارخانجات تولیدی سوهان ساعدی نیا، برازش صنعت، فولاد سازان جم در شهرک صنعتی شکوهیه و کارخانجات پاکشوما، الکترو مهبد، صنعت ساختمان غرب و آجر نسوز آذرخش در شهرک صنعتی محمود آباد مورد بازدید قرار گرفت و مشکلات و کمبودهای آنان بررسی شد.

در پایان این بازدید ۴ ساعته وزیر صنعت، معدن و تجارت از نمایشگاه دائمی فرش استان قم بازدید و در جریان روند ساخت و ساز و مشکلات پیش روی آن قرار گرفت.