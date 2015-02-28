تجليل از هنرمندان و تأثیرگذاران حوزه تجسمی در جشنواره فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، ۹ هنرمند شاخص در رشته های نگارگری، نقاشی، خوشنویسی، مجسمه سازی، سرامیك هنری، طراحی گرافیك، عكاسی، كاریكاتور و تصویرگری با اهدای نشان تجسمی فجر تجلیل و همچنین از ۶ هنرمند دیگر نیز تقدیر می شود.

در این دوره از جشنواره تجسمی فجر با نگاه فراگیر به فعالیت های نهادها و انجمن ها، رویدادها و بخش های فعال در حوزه هنرهای تجسمی برنامه قدردانی از نگارخانه، رویداد تجسمی، سازمان فعال در هنرهای تجسمی، رسانه موثر در این حوزه، هنرمند شهرستانی ، انتشارات، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانی و رایزنی فرهنگی فعال در حوزه هنرهای تجسمی انجام می شود.

هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به صورت غیر رقابتی با مشاركت انجمن های تخصصی و نهادهای هنری در رشته های نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، مجسمه سازی، سرامیك هنری، طراحی گرافیك، عكاسی، تصویرگری و كاریكاتور از ۱۴ بهمن ماه گذشته برگزار شده است و ۱۲ اسفندماه جاری به كار خود پایان می دهد.