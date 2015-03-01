یاشار کمال نویسنده بزرگ ترکیه درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت ، یاشار کمال که یکی از مشهورترین نویسندگان و چهره‌های ادبی ترکیه بود، به دنبال مشکلات جسمی درگذشت.

این نویسنده که آثارش به زبان‌های مختلف ترجمه شده اولین کاندیدای کشورش برای دریافت جایزه ادبی نوبل بود.

کمال که نویسنده بیش از 20 رمان و نزدیک به 10 عنوان کتاب تجربی و نیز مجموعه داستان کوتاه است، برای بازآفرینی زبان ترکی از اعتبار خاصی برخوردار بود.

او که از اصلیت ترکی و کردی برخوردار بود، در سال 1923 در استان جنوبی عثمانیه به دنیا آمده بود. وی که چشمش راستش را در یک حادثه از دست داده بود، کودکی دشواری را پشت سر گذاشته بود.

او ابتدا به عنوان نویسنده شهری کوچک شناخته شد و بعد به روزنامه نگار بدل شد و سرانجام رمان‌نویس شد. او همواره به انسانیت و طبیعت انسانی باور داشت و از هنرش به عنوان عاملی برای خدمت به نیازمندان یاد می‌کرد.

در حالی که مهمترین اثر یاشار کمال «اینچه ممد» است که در سال 1955 منتتشر شد، او اولین کتابش «سرودها» را سال 1943 به بازار فرستاده بود. «بچه» و «مغازه دار» از اولین قصه‌های او بودند.

او تنها رمان نویسی موفق نبود بلکه به عنوان یک مدافع حقوق اجتماعی نیز شناخته می شد.

وی سال پیش از سوی آکادمی ادبیات و آزادی بیان نروژ به عنوان برنده جایزه بیورسون نروژ در سال 2013 انتخاب شد و از او به عنوان شاعر اتحاد و همبستگی که همواره از افراد ضعیف و آنهایی که زیر فشار زندگی کرده‌اند، دفاع کرده، تجلیل شد. او در سال 1984 نشان لژیون دونور فرانسه را دریافت کرده بود و بسیاری از جوایز معتبر جهانی را در کارنامه اش داشت.

این نویسنده شهیر در سال ۲۰۰۸ جایزه بزرگ ادبیات ریاست جمهوری ترکیه را دریافت کرد که یکی از مهم ترین جوایز ملی در ترکیه است و به نویسندگان، شاعران، هنرمندان و خوانندگان ملی تعلق می‌گیرد.

بیشتر رمان‌های یاشار کمال به زبان فارسی ترجمه شده اند. آثار او اگر چه از متن سرزمین و جغرافیایی محدود ومشخصی بر آمده‌اند، اما ساختار و محتوایی جهانی دارند.

«آن سوي كوهستان»، «اگر ما را كشتند»، «دريا قهر كرد»، «مرد تنها»، «لانه های پریان»، «پیت حلبی»، «علف همیشه جوان» و «ستون خیمه»‌از جمله آثار وی هستند.