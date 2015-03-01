پذیرش طلاب خواهر اصفهانی در مقطع دکتری حوزوی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالرسول قاسمی با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهداف و برنامه های دفتر تبلیغات اسلامی و مؤسسه مجتهده امین(ره) در جهت تخصصی شدن مرکز در حوزه تحصیلات تکمیلی، سال گذشته پس از اعلام موافقت مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران قم مبنی بر راه اندازی سطح چهار در حوزه خواهران، این مؤسسه اقدام به اخذ مجوز برگزاری این دوره کرد.

وی ضرورت به کارگیری فارغ التحصیلان سطح سه با توجه به تعداد قابل توجه و ظرفیت ها و توانایی های ایشان، وجود شرایط زیر ساختی و سابقه مؤسسه مجتهده امین(ره) و همچنین معرفی متخصصین و مدرسین درس خارج فقه و اصول از طرف این مؤسسه را از عوامل کسب مجوز سطح چهار این مرکز عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که با توجه به فراهم شدن زمینه ها، به یاری خداوند شاهد برگزاری و به نتیجه رسیدن این دوره باشیم.

رئیس مؤسسه عالی حوزوی مجتهده امین(ره) با بیان اینکه راه اندازی نشریه تخصصی از مقالات طلاب سطح 4، و سطح 3 از دیگر برنامه های مؤسسه است، افزود: در صورت تشکیل دوره تخصصی سطح چهار این نشریه تخصصی با محوریت فقه خانواده راه اندازی خواهد شد.

حجت الاسلام قاسمی اظهار داشت: اعطای شهریه، استفاده از فضای پژوهشی مؤسسه (کتابخانه تخصصی و امکانات نرم افزاری )، امکان برگزاری برخی از کلاس ها در محضر اساتید برجسته و متخصص قم، امکان به کارگیری در پژوهشکده و تدریس در مقطع سطح سه مؤسسه آموزش عالی مجتهده امین(ره) از جمله امتیازاتی است که برای طلاب سطح چهار مؤسسه در نظر گرفته شده است.

رئیس موسسه آموزش عالی مجتهدی امین(ره) گفت: مؤسسه مجتهده امین(ره) در نظر دارد دوره های آمادگی آزمون برای فارغ التحصیلان سطح سه متقاضیان شرکت در آزمون سطح 4 برگزار کند تا شرایط مناسبی برای قبولی در این آزمون برای متقاضیان فراهم آید.

حجت الاسلام قاسمی در پایان با بیان اینکه رشته فقه و حقوق خانواده مخصوص بانوان طلبه است گفت: ظرفیت پذیرش سطح چهار مؤسسه مجتهده امین(ره) در رشته فقه خانواده 10 نفر خواهد بود که در صورت کسب امتیاز بالای علمی پذیرفته شدگان، دوره با حداقل 7 نفر نیز تشکیل خواهد شد.

لازم به ذکر است که ثبت نام در این دوره از 25 بهمن ماه آغاز شده و تا 10 اسفند از طریق مراجعه به سایت مرکز مدیریت خواهران و نیز مراجعه حضوری به مؤسسه ادامه خواهد داشت. همچنین زمان برگزاری آزمون 8 خرداد 94 خواهد بود و متقاضیانی که موفق به حد نصاب کسب نمره شوند از طریق مصاحبه علمی و رفتاری پذیرفته خواهند شد. حداقل طول دوره تحصیلی 4 سال و حداکثر آن 6 سال خواهد بود.