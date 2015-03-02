دامون شش بلوکی گردآورنده و پژوهشگر این دو مجموعه موسیقایی در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: آلبوم «عاشوق لر موقام لری» یکی از نمونه‌های قابل توجه از اجرای بازمانده های موسیقی عاشیق های ایل قشقایی از جمله اسماعیل جعفری، امیرحسین جدی، مرادقلی ابراهیمی و محمد جعفری است که این هنرمندان به نوعی آخرین بازمانده عاشیق های قشقایی هستند. در این مجموعه منظومه هایی چون «غریب و صنم»، «کور اوغلو» و «محمود و نگار» نمونه هایی آمده که می تواند برای علاقه مندان موسیقی نواحی جالب توجه باشد.

وی افزود: ویژگی که این کار دارد در این است که کارهای یاد شده آخرین نمونه های نسل عاشیق های قشقایی هستند که منظومه های مختلفی را از این گونه موسیقایی روایت کرده اند. ما در این مجموعه کاری که انجام دادیم بر این مبنا بوده که همراه با انتشار لوح فشرده آثار دفترچه ای هم منتشر شده که در آن توضیح کاملی درباره تاریخچه موسیقی عاشیق ها از ایل قشقایی تا اروپای شرقی و آسیای میانه را در برمی گیرد در این دفترچه درباره روند انقراض، ساز شناسی و جایگاه تاثیرگذار موسیقی عاشیق های قشقایی توضیحاتی ارائه شده که می تواند برای پژوهشگران نوشته های قابل تاملی باشد. تصور می کنم تاکنون مجموعه ای به این شکل واحد درباره موسیقی قشقایی منتشر نشده است.

این نوازنده ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی‌های این آلبوم موسیقایی عکس روی جلد آن است که برای اولین بار ساز «چوگور» قشقایی همراه صمصام السطان قشقایی است که به نوعی تنها سند مربوط به ساز چوگور معرفی شده است. البته این عکس را مادرم پروین بهمنی به من داد که ما پس از ترمیم تلاش کردیم از این سند تصویری به عنوان عکس روی جلد استفاده کنیم.

شش بلوکی تصریح کرد: این مجموعه موسیقایی در ادامه پروژه ای است که مادرم با هدف احیای موسیقی عاشیق های قشقایی روی آن کار کرده بود. وی در اوایل دهه ۶۰ بود که این فعالیت ها را آغاز کرد و همان سال‌ها بود که با حمایت های محمدرضا درویشی کارهایی را انجام دادند که به نوعی احیاکننده این فرهنگ موسیقایی شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تولید یک مجموعه موسیقایی دیگر با عنوان «کور اوغلو حکایتی» با محوریت منظومه موسیقایی «کور اوغلو» گفت: این مجموعه موسیقایی نیز توسط عاشیق مرادقلی ابراهیمی که از آخرین بازمانده های موسیقی قشقایی است اجرا شده که مجموعه واقعا ارزشمندی است و یکی از اتفاقات خوبی است که تلاش کردم در ادامه راه مادرم آن را در بازار موسیقی عرضه کنم.

این پژوهشگر موسیقی نواحی در پایان بیان کرد: انتشار چنین آثار موسیقایی می تواند نگاه فرزندان این اساتید را که بعد از فوت آنها واقعا فرد دیگری جایگزین آنها نیست، تغییر دهد. این عزیزان زمانی تصور می کردند موسیقی پدران آنها باعث بی آبرویی‌شان بین اهالی ایل قشقایی شده است اما وقتی دیدند برای پدرانشان توسط بزرگانی چون محمدرضا درویشی مراسم باشکوهی ترتیب داده شده و از آنها تقدیر می شود نگاه آنها تغییر پیدا کرد به طوری که فرزند استاد ابراهیمی هم اکنون انگیزه پیدا کرده که از پدرش روایت های موسیقایی و ساز زدن را یاد بگیرد و اینها به نظر من نقش شکوفه ای در کویر را ایفا می کند.