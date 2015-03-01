۲۹۸ داوطلب سلامت در ساری فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عقیل برزگر بعد ازظهر یکشنبه در همایش تجلیل از داوطلبان سلامت شهرستان ساری که در مزکر بهداشت ساری برگزار شد اظهار داشت: اگر داوطلبان سلامت نبودند بسیاری از اهداف بهداشت جامعه محقق نمی شد.

رئیس شبکه بهداشت شهرستان ساری گفت: با وجود مشکلاتی که در جامعه امروز وجود دارد و پیچیدگی جوامع این نیاز احساس می شد که بتوانیم از بطن جامعه برای پیشبرد اهداف بهداشتی کمک بگیریم.

برزگر با بیان این که داوطلبان بهداشت برای اولین بار در سال ۷۲ در منطقه ورامین به اجرا در آمد و بسیار موفق بود افزود:با بودن داوطلبان بهداشت در زمنیه آموزش بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: داوطلبان به عنوان چشمان و همکاران بهداشتی در محلات و شهرها کارهایی را انجام می دهند که خارج از عهده ما است.

برزگر گفت: ۲۹۸ داوطلب در سطح شهرستان ساری فعالیت می کنند که در برنامه های مختلفی از جمله راهنمایی خانوارها در خصوص سیستم ارجاع پزشک خانواده بسیار موفق عمل کرده اند.

وی هدف از برگزاری این همایش را ارتقای برنامه ملی داوطلبان برای بهبود سلامت، افزایش شمار داوطلبان، ارائه خدمات بهداشتی در مناطق شهریو... برشمرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ساری خاطر نشان کرد: تجربه در اجرای طرحها و برنامه های فراگیر در سطح کشور مانند سرشماری و بسیج ملی واکسیناسیون نشان دادکه داوطلبان سلامت می توانند برای آموزشهایی در سطح وسیع موفق عمل کنند.

وی در بخش دیگر افزود: با توجه به وسعت برنامه پزشک خانواده و ارتباط مستقیم داوطلبان سلامت با مردم جامعه در زمینه های بهداشتی می توان از همکاری این قشر بهره مند شد.

در پایان این مراسم از داوطلبان سلامت شهرستان ساری تجلیل به عمل آمد.