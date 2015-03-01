راه اندازی بیش از هفت رشته دکتری در دانشگاه آزاد ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسینعلی شیبانی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان های ورامین و پیشوا با اشاره به رسالت دانشگاه آزاد اسلامی این منطقه برای گسترش فعالیت های علمی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی ورامین-پیشوا اکنون به عنوان قطب علمی در جنوبشرق استان تهران مطرح است.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی ورامین-پیشوا افزود: مقام معظم رهبری طی سالهای گذشته با اشاره به برنامه های نظام اسلامی برای گسترش جهاد علمی در میان نخبگان و جوانان دانشگاهی، به توجه هر چه بیشتر دانشگاه ها به فعالیت های علمی و پژوهشی تأکید کردند.

وی ادامه داد: پیشرفت پرسرعت جمهوری اسلامی ایران در زمینه علمی و حضور دانشمندان رشته های مختلف در کنفرانس ها و پژوهش های برتر علمی جهان یکی از دستاوردهای مهم و بزرگ نظام اسلامی پس از گذشت 36 سال است که در سایه توجه دانشگاه ها به فعالیت علمی تحقق میابد.

شیبانی اضافه کرد: دانشگاه آزاد اسلامی نیز با توجه به منویات مقام معظم رهبری و با توجه به سیاست ها کلان این دانشگاه در صدد است تا از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در میان جوانان و نوجوانان بهره گرفته و زمینه رشد و شکوفایی آنان را فراهم آورد که راه اندازی مراکز و پارک های علمی و فن آوری در مناطق مختلف کشور و پیشرفت های چشمگیر در حوزه اقتصاد دانش بنیان نمونه ای از این مدعاست.

وی عنوان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی ورامین-پیشوا در طول چندین دهه فعالیت خود توانسته است به موفقیت های بزرگی دست پیدا کند که این امر سند افتخاری برای شهرستان های تحت پوشش این دانشگاه است

شیبانی گفت: ارتقاء نه نفر از استادان واحد به مرتبه استادیاری و سه نفر به مرتبه دانشیاری، برگزاری آزمون های سراسری در واحد با همکاری سازمان سنجش ، برگزاری سی جلسه شورای موارد خاص آموزشی جهت بررسی 5150پرونده دانشجویی، پیگیری 16 پرونده ارتقاء جهت مرتبه استادیاری و شش پرونده جهت اخذمرتبه دانشیاری از جمله این موارد است .

رییس واحد ورامین – پیشوا ادامه داد: با تلاش‌های صورت‌گرفته و حمایت ریاست عالی دانشگاه ، مجوز پذیرش دانشجو در برخی رشته های مقاطع دکتری و ارشد از سوی وزارت علوم و سازمان مرکزی دانشگاه اخذ گردید که شامل تغذیه دام، اصلاح نژاد دام، صنایع غذایی، زراعت، بیماری شناسی گیاهی، زبان و ادبیات فارسی، شیمی تجزیه در مقطع دکتری و مهندسی برق الکترونیک، مهندسی عمران (سازه)، مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)، مهندسی مکانیک (ساخت وتولید)، مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) ، مهندسی منابع طبیعی (جنگلداری)، مهندسی منابع طبیعی (مرتعداری ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ، حقوق جزا و جرم شناسی ، مترجمی زبان انگلیسی، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، روان شناسی بالینی، روان شناسی شخصیت ، علوم اجتماعی (جامعه شناس)، ریاضی کاربردی ومدیریت ورزشی، حقوق خصوصی-باستان شناسی، مهندسی کشاورزی گرایش حشره شناسی در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.