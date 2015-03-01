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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۴۸

حیدری خبر داد:

بيش از ۵۸ هزار نفر مستمری بگير تامين اجتماعی در هرمزگان

بيش از ۵۸ هزار نفر مستمری بگير تامين اجتماعی در هرمزگان

بندرعباس - مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان از اتمام پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران هرمزگانی خبر داد و گفت: بيش از ۵۸ هزار نفر مستمری بگير تامين اجتماعی در هرمزگان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید فاضل حیدری بلوکی عصر يكشنبه در جمع خبرنگاران با بيان اينكه بیش از ۱۲ میلیارد تومان عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی استان هرمزگان پرداخت شد، اظهار داشت: عیدی تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران این استان پرداخت شده است.

وي افزود: ۱۲ میلیارد و ۴۷۳ میلیون تومان به عنوان عیدی ۲۱ هزار و ۲۲۸ بازنشسته و مستمری بگیر در تأمین اجتماعی استان پرداخت شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان با اشاره به جمعیت تحت پوشش بازنشستگان و مستمری‌بگیران استان، بيان داشت: در حال حاضر جمعیت تحت پوشش مستمری‌بگیران اصلی و تبعی تامین اجتماعی استان هرمزگان نزدیک به ۵۸ هزار و۳۰۰ نفر می رسد که از خدمات و حمایت های این سازمان استفاده می کنند.

کد مطلب 2509369

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