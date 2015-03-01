بيش از ۵۸ هزار نفر مستمری بگير تامين اجتماعی در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، سید فاضل حیدری بلوکی عصر يكشنبه در جمع خبرنگاران با بيان اينكه بیش از ۱۲ میلیارد تومان عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی استان هرمزگان پرداخت شد، اظهار داشت: عیدی تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران این استان پرداخت شده است.

وي افزود: ۱۲ میلیارد و ۴۷۳ میلیون تومان به عنوان عیدی ۲۱ هزار و ۲۲۸ بازنشسته و مستمری بگیر در تأمین اجتماعی استان پرداخت شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان با اشاره به جمعیت تحت پوشش بازنشستگان و مستمری‌بگیران استان، بيان داشت: در حال حاضر جمعیت تحت پوشش مستمری‌بگیران اصلی و تبعی تامین اجتماعی استان هرمزگان نزدیک به ۵۸ هزار و۳۰۰ نفر می رسد که از خدمات و حمایت های این سازمان استفاده می کنند.