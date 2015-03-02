مجید ملانوروزی مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازخورد اعمال تغییرات در برگزاری این دوره از جشنواره هنرهای تجسمی فجر و توجه به نظرات جامعه هنری برای دوره بعدی جشنواره توضیح داد: به انتقادها و پیشنهادهای هنرمندان برای دوره بعد جشنواره هنرهای تجسمی فجر توجه خواهد شد.

وی با تأکید بر این که دلیل غیر رقابتی شدن هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر کمبود بودجه نبوده است، بیان کرد: این جشنواره همچنان به شکل غیر رقابتی در دوره های بعد برگزار خواهد شد اما می توان برای ایجاد شور و انگیزه لازم و رقابتی کردن جشنواره، با رایزنی وزارت علوم، جشنواره دانشجویی هنرهای تجسمی فجر را راه اندازی کرد.

ملانوروزی با اشاره به اهمیت جشنواره هنرهای تجسمی فجر یادآور شد: بزرگترین رویداد ما برای عامه مردم در زمینه هنرهای تجسمی همین جشنواره فجر است. فجر یک جشن ملی است و ما قرار نیست کار اختصاصی کنیم به همین منظور سعی می کنیم که دانشجویان هنر بتوانند از یک نمایشگاه خوب دیدن کنند اما در کنار آن به دنبال این هستیم که برای رقابتی شدن این جشنواره، قراردادی را با آموزش عالی داشته باشیم که جشنواره دانشجویی فجر را در کنار آن راه اندازی کنیم که هم یک جشنواره دانشجویی به صورت رقابتی در قالب جشنواره فجر داشته باشیم و هم آثار هنرمندان حرفه ای و پیشکسوت را در جشنواره هنرهای تجسمی فجر ببینیم.

وی افزود: پیش از این نیز شرکت‌کنندگان در جشنواره هنرهای تجسمی فجر را دانشجویان تشکیل می دادند و هنرمندی جز دانشجویان در آن مشارکت نداشت.

ملانوروزی درباره شیوه برگزاری سایر جشنواره های فجر به صورت رقابتی و تفاوت آن با جشنواره هنرهای تجسمی فجر بیان کرد: در جشنواره فیلم فجر همه اصحاب سینما می خواهند از سالن های دولتی برای اکران فیلم هایشان استفاده کنند بنابراین مایلند که در جشنواره فجر شرکت کنند، اما هنرمندان عرصه تجسمی با گالری ها کار می کنند و خیلی برایشان مطرح نیست که در یک جشنواره دولتی شرکت کنند بنابراین ما باید زمینه سازی کنیم که به این جشنواره اعتباربخشی کنیم تا استادان حرفه ای مایل باشند در این جشنواره شرکت کنند و آثارشان را به نمایش بگذارند.

رییس موزه هنرهای معاصر تهران درباره نمایش آثار قدیمی استادان حرفه ای در هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر توضیح داد: همه بخش ها و آثار هنرمندان در این جشنواره قدیمی نیست، در میان آنها آثار جدید هم هست اما به هر حال وقتی انجمن ها وارد این موضوع می شوند، می توانند آثار تازه و به نمایش درنیامده استادان حرفه ای را در اختیار جشنواره قرار دهند اما امسال اولین سال از برگزاری این جشنواره به این شکل جدید است و به همین دلیل بخشی از آثار قدیمی استادان حرفه ای هم در جشنواره ارائه شده است اما برای دوره های بعد می توان آثار تازه هنرمندان را در جشنواره به نمایش بگذاریم.

ملانوروزی در ادامه سخنانش با تأکید بر غیررقابتی بودن جشنواره هنرهای تجسمی فجر یادآور شد: ساختار کلی جشنواره تجسمی فجر برای دوره های آتی به همین شکل کنونی خواهد بود اما در بحث رقابتی بودن آن با آموزش عالی برای برگزاری یک جشنواره دانشجویی فجر رایزنی خواهیم کرد.

وی همچنین درباره هزینه های برگزاری جشنواره امسال نیز بیان کرد: بودجه مشخصی برای این جشنواره در نظر گرفته نشده است، بودجه آن از محل بودجه هنرهای تجسمی وزارت ارشاد به مقدار مورد نیاز هزینه می شود که شامل اجاره محل نمایشگاه، حمل و نقل آثار، چاپ کتاب آثار جشنواره، نشان فجر و جوایزی است که در اختتامیه اهدا می شود.

مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد در خاتمه اظهار کرد: ما نگاه منتقدان به این جشنواره را با تأمل مورد بررسی قرار خواهیم داد و از ایده های خوب آنها برای دوره های بعد استفاده خواهیم کرد اما با این حال بسیاری از هنرمندان و استادان در شب افتتاحیه هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به این نکته اشاره کردند که تاکنون کمتر شاهد نمایش آثاری با کیفیت در رشته های مختلف هنرهای تجسمی در قالب یک نمایشگاه بوده اند و نظر من هم همین است که در این سال‌ها، نمایشگاهی در این ابعاد گسترده در رشته های مختلف تجسمی و با این کیفیت خوب آثار برگزار نشده است.