به گزارش خبرگزاری مهر، امسال علاوه بر برپایی بخشی با عنوان «جشنواره جشنوارهها» در جشنواره «فیلم تصویر» و نمایش ۱۱ فیلم بخش مسابقه سینمای «هنر و تجربه» جشنواره سی و سوم فجر، برگزیدگان جشنواره حقیقت، فیلم کوتاه تهران و خانه سینما، بخشی هم برای تقدیر از هنرمندان رویدادهای تجسمی مهم سال در نظر گرفته شده است.
نمایش مالتیمدیای آثار نمایشگاه امسال آیدین آغداشلو به بهانه حضور دوبارهاش و برپایی نمایشگاهی پس از ۴۰ سال، نمایش ۴۰ سال فعالیت ابراهیم حقیقی در بخش پوستر سینمای ایران، نمایش کتاب آثار کامبیز درمبخش، نمایش عکسهای برگزیده محمد فرنوی و احمد معینیجم از جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ در برزیل و نمایش مولتیمدیای آثار عکاسی محسن راستانی از زندگی و جنگ در بوسنی که در کتاب «زمان سخت» منتشر شده، از برنامههای این بخش است.
نمایش این آثار و تقدیر از هنرمندان این بخشها روز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه ساعت ۱۸ در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
دوازدهمین جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر تا ۲۰ اسفندماه در خانه هنرمندان ایران برپا است.
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