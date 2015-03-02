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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۵۶

مهم‌ترین رویدادهای تجسمی سال در «تصویر سال»

مهم‌ترین رویدادهای تجسمی سال در «تصویر سال»

آثار مربوط به مهم‌ترین رویدادهای تجسمی سال ۱۳ اسفند ماه به‌عنوان بخشی از دوازدهمین جشن تصویر سال در خانه هنرمندان ایران به‌نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال علاوه بر برپایی بخشی با عنوان «جشنواره جشنواره‌ها» در جشنواره «فیلم تصویر» و نمایش ۱۱ فیلم بخش مسابقه سینمای «هنر و تجربه» جشنواره سی‌ و سوم فجر، برگزیدگان جشنواره حقیقت، فیلم کوتاه تهران و خانه سینما، بخشی هم برای تقدیر از هنرمندان رویدادهای تجسمی مهم سال در نظر گرفته شده است.

نمایش مالتی‌مدیای آثار نمایشگاه امسال آیدین آغداشلو به بهانه حضور دوباره‌اش و برپایی نمایشگاهی پس از ۴۰ سال، نمایش ۴۰ سال فعالیت ابراهیم حقیقی در بخش پوستر سینمای ایران، نمایش کتاب آثار کامبیز درمبخش، نمایش عکس‌های برگزیده محمد فرنوی و احمد معینی‌جم از جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ در برزیل و نمایش مولتی‌مدیای آثار عکاسی محسن راستانی از زندگی و جنگ در بوسنی که در کتاب «زمان سخت» منتشر شده، از برنامه‌های این بخش است.

نمایش این آثار و تقدیر از هنرمندان این بخش‌ها روز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه ساعت ۱۸ در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

دوازدهمین جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر تا ۲۰ اسفندماه در خانه هنرمندان ایران برپا است.

کد مطلب 2509570
آروین موذن زاده

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