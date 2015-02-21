چراغ دوازدهمین «جشن تصویر سال» روشن شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین «جشن تصویر سال» و «جشنواره فیلم تصویر» امسال با اضافه شدن بخش های تازه ای به آن، جمعه یکم اسفندماه کار خود را با در اختیار گرفتن همه گالری های خانه هنرمندان ایران به مدت ۲۰ روز آغاز کرد.

این دوره نیز طبق روال هر ساله در دو بخش آزاد و مسابقه (جوان زیر ۲۵ سال) در رشته های عکس، گرافیک (پوستر)، کاریکاتور و فیلم برگزار شده است که در بخش گرافیک دوازدهمین «جشن تصویر سال» ۱۸۵ اثر روی دیوار رفته است که شامل ۲۵ اثر از هنرمندان جوان، ۸ اثر در بخش آزاد و ۳۳ اثر از هنرمندان مدعو است.

در بخش کاریکاتور ۱۱ اثر در بخش جوان، ۱۷ اثر در بخش آزاد و ۱۹ اثر در بخش هنرمندان مدعو به نمایش درآمده و در بخش عکس ۵۱۳ عکس در قطع ۵۰ در ۷۰ و ۸۶ اثر در ابعاد ۶۰ در ۹۰ پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

امسال به جز بخش نمایشگاهی قرار است از ۶ هنرمند فعال عرصه تجسمی شامل ابراهیم حقیقی، آیدین آغداشلو، محمد فرنود، احمد معینی، کامبیز درمبخش و اکبر عالمی با مروری بر آثار تازه آنها تقدیر شود که زمان این مراسم هنوز اعلام نشده است.

در بخش جشنواره «فیلم تصویر» نیز امسال در قالب بخش تازه «جشنواره جشنواره ها» فیلم های منتخب بخش «هنر و تجربه» جشنواره فیلم فجر در کنار نمایش فیلم های برتر «سینما حقیقت»، برنده های «فیلم کوتاه تهران»، و برنده های «جشن خانه سینما» به نمایش درخواهد آمد که افتتاحیه این جشنواره با نمایش فیلم «روز مبادا» به کارگردانی فائزه عزیز خانی همراه بود که در دو سانس ۱۶ و ۱۸ در سالن ناصری خانه هنرمندان برای علاقه مندان به نمایش درآمد.

دوازدهمین «جشن تصویر سال» و «جشنواره فیلم تصویر» به دبیری سیف الله صمدیان تا ۲۰ اسفندماه ادامه دارد.