کمک خیرین مدرسه ساز در ایلام افزایش یافت

سعید هژبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشارکت افراد خیر و نیکوکار این استان در ساخت و ساز فضاهای آموزشی سه برابر برابر شده و عملیات ساخت ۳۰ فضای آموزشی با بیش از ۱۸۰ کلاس درس با مجموع کمک های اهدایی مردم آغاز شده است.

مدیر کل نوسازی مدارس ایلام گفت: تکمیل طرح های نیمه تمام نوسازی مدارس این استان نیازمند ۲۱۰ میلیارد ریال اعتبار است و این میزان اعتبار نیازمند مشارکت خیرین است چراکه اعتبارات استان جوابگو نست.

وی با قدردانی از افراد خیر برای ساخت و ساز مدارس در استان خواستار مشارکت بیشتر مردم برای توسعه فضاهای آموزشی در این استان شد.

هژبری عنوان کرد: زمینه بسیار خوبی برای حضور خیران مدرسه ساز در استان فراهم شده که امیدواریم از این فرصت نهایت استفاده را در راستای توسعه و تجهیز مدارس ببریم.

این مسئول از جمع آوری ۱۴۰ میلیارد ریال کمک مردمی برای ساخت مدرسه در این استان در سال جاری خبر داد و گفت: نیکوکاران این کمک را به صورت نقدی و غیر نقدی تعهد کرده اند.