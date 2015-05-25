اولین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستانی در اسفراین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان اسفراین پیش از ظهر امروز با حضور مدیر کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی، امام جمعه، فرماندار و جمعی از خیرین و مسئولان محلی در محل سال شهید رخشی آموزش و پرورش برگزار شد.

مدیر کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی در این مراسم، با تقدیر از حضور کلیه خیرین و مسئولین شهرستان، بخشش و انفاق را نوعی معامله با خداوند دانست و گفت: قطعا هر کس با خدا معامله کند ضرر نخواهد کرد.

ابوالقاسم بابایی افزود: اولین سالی است که این جشنواره را به صورت شهرستانی برگزار می کنیم و ما حصل جشنواره های شهرستان ها را در جشنواره خیرین استان جمع بندی و برای سال بعد برنامه ریزی خواهیم کرد.

وی به پروژه های در حال ساخت این شهرستان از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: در سفر معظم له به خراسان شمالی، مبلغ ۹۲ میلیارد تومان برای ساخت مدارس و کانون های پرورش فکری نوجوانان جذب شد.

بابایی افزود: هم اکنون دو کانون پرورش فکری کودکان و یک دبیرستان از محل این اعتبارات در شهرستان اسفراین در دست ساخت است.

وی اظهار داشت: طی سال های گذشته در شهرستان اسفراین ۶۹ خیر جذب و پرداخت مبلغ ۱۱.۵ میلیارد تومان را برای نوسازی مدارس تعهد کرده اند.

امام جمعه اسفراین نیز در این جشنواره با اشاره به آیاتی از قرآن مجید گفت: خداوند براى زیاد شدن و برکت مالى که انفاق مى‌ کنند مثلى مى ‌زند که یک درهم آن هفتصد درهم مى ‌شود و چه بسا که خدا بیشترش هم مى ‌کند.

حجت الاسلام قدیر محمدیان در ادامه افزود: خیرین می توانند با کار خیر خود کاری کنند که دیگران به مقام آنها غبطه بخورند و از این رو بهترین ابزار همدلی و همزبانی خیرین، همین کار خیرین مدرسه ساز است.

سامیه احمدزاده رییس مجمع خیرین مدرسه ساز اسفراین نیز گفت: از همه کسانی که دوست دارند کار خیر انجام دهند و در این مسیر گام بگذارند انتظار داریم که با سرمایه های اندک خود کار را شروع کنند.

وی با بیان اینکه با پنج هزار تومان هم می توان کار خیر انجام داد تصریح کرد: از این پس کسانی که حتی یک کلاس را ساخته وآن را هدیه کنند، این کلاس به را به نام خود خیر ثبت خواهیم کرد.

در پایان این جشنواره مبلغ 520 میلیون تومان توسط خیرین شهرستان اسفراین به امر مقدس مدرسه سازی اهدا شد.