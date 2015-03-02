مذاکرات صلح افغانستان، دستاوردهای ۱۳ ساله را هدر نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «مایکل مک کینلی» سفیر آمریکا در افغانستان گفت مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان، دستاوردهای ۱۳ سال گذشته را از بین نمی برد.

مک کینلی با ابراز خوشبینی به این مذاکرات گفت آمریکا به صورت قاطع از گفتگوهای صلح حمایت و استقبال می کند.

وی اظهار داشت: «اجازه بدهید واضح بگویم که پروسه مصالحه یک پروسه به رهبری افغان ها و برای خود افغان هاست، ما از مذاکرات و پایان جنگ توسط مذاکرات در افغانستان حمایت می کنیم»

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «من این را می خواهم بگویم که آمریکا تعهدات دراز مدتی با افغانستان دارد و همکاری های نزدیک تری در بخش امنیت و اقتصاد در سال های آینده خواهیم داشت. امیدوار هستیم که در سال های آینده این تعهدات عملی شود؛ ما افغانستان را ترک نخواهیم کرد»

دولت وحدت ملی افغانستان در هفته‌های اخیر تلاش های زیادی برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان داشته است. گزارش هایی وجود دارد که رهبران طالبان نیز به آغاز این مذاکرات تمایل دارند.