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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۶

«ترانه های قدیمی» سه‌شنبه اجرا ندارد/ فروش بلیت‌های بدون صندلی

«ترانه های قدیمی» سه‌شنبه اجرا ندارد/ فروش بلیت‌های بدون صندلی

نمایش «ترانه های قدیمی» به کارگردانی محمد رحمانیان به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) سه شنبه ۱۲ اسفند ماه اجرا نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «ترانه های قدیمی» نوشته و کارگردانی محمد رحمانیان که اجرای مجدد خود را از شب گذشته ۱۰ اسفند ماه در تالار شمس موسسه فارسی زبانان (اکو) آغاز کرده است به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س)، سه شنبه ۱۲ اسفند ماه روی صحنه نخواهد رفت.

اجرای این نمایش از چهارشنبه ۱۳ اسفند مجددا از سر گرفته خواهد شد و تا ۲۶ اسفند ماه ادامه دارد. به دلیل استقبال مخاطبان از اجرای «ترانه های قدیمی» از روز چهارشنبه علاوه بر فروش بلیت های صندلی دار تعداد محدودی بلیت بدون صندلی نیز فروخته می شود.

این نمایش که پیش از این شهریور ماه 92 در تالار شمس و شهرهای شیراز و مشهد به صحنه رفته بود، مجددا از ۱۰ اسفند ماه در این تالار نمایشی به صحنه رفته است.

در این این اثر نمایشی که در دو نوبت ۱۹ و ۲۱ پذیرای علاقمندان به تئاتر است علی عمرانی، مهتاب نصیرپور، اشکان خطیبی، هومن برق نورد، بهنوش طباطبایی، معصومه رحمانی، شایسته ایرانی به ایفای نقش می پردازند.

«ترانه های قدیمی» تلفیقی از موسیقی و تئاتر است که در هر بخش ترانه‌های ماندگاری به بهانه یک قصه روایت می‌شود.

فردین خلعتبری مشاور کارگردان این نمایش است و سامان احتشامی به عنوان پیانیست و علی زند وکیلی در مقام خواننده گروه نمایش «ترانه های قدیمی» را همراهی می کنند.

تالار شمس در خیابان موحد دانش (اقدسیه)، کوچه نیلوفر، شماره ۳ واقع شده است.

کد مطلب 2509675
آروین موذن زاده

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