روش های مشارکتی مدیریت پسماند از ضروریات برنامه ریزی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مروتی صبح دوشنبه در همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت بازیافت، اظهار کرد: گام اول جهت تشویق و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و رفع مشکلات کنونی در صنعت بازیافت ایجاد اعتقاد در مسئولین استان برای برون سپاری کار به بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: آشنایی با تکنیک های کارا و تجربی در سایر شهرها و روستاها، می تواند عرصه های نوینی از ابعاد شیوه های تصمیم گیری و نحوه انتخاب روش های جامع مشارکتی پیش روی برنامه ریزان و مدیران مرتبط با شهرها را ارائه کند.

مروتی تصریح کرد: اگرچه تصویب و ابلاغ قانون مدیریت پسماند نقطه عطفی در هدایت و جهت دهی در زمینه مدیریت پسماند در کشور بوده اما بی تردید تا رسیدن به سر منزل مقصود و تحقق کامل اهداف مورد نظر راهی طولانی در پیش بوده و تلاش همگانی لازم است.

وی ادامه داد: برای شکل گیری چرخه مدیریت صحیح و مناسب پسماند، باید به برنامه ریزی، ساماندهی، عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیزه سازی، جداسازی، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و به طور کلی آموزش و اطلاع رسانی اهمیت ویژه ای داده شود.

مدیریت، مقابله و کنترل آلودگی های زیست محیطی، وظیفه ای خطیر و انکار ناشدنی است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان گفت: مدیریت، مقابله و کنترل آلودگی های زیست محیطی مثل زباله و پسماندها وظیفه ای خطیر، ضرورتی و انکار ناشدنی برای همه متولیان امر و جامعه است.

رضا مروتی ادامه داد: در استان های شمالی به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و وجود عوامل مختلف زیست محیطی از قبیل تنوع آب و هوایی، وجود عرصه های پراکنده جنگلی و همجواری اکثر شهرها و روستاها به منابع طبیعی پسماندها دارای اهمیت است.

وی توضیح داد: بالا بودن سطح آب های زیرزمینی، فاصله کم شهرها و روستاها از یکدیگر، عبور رودخانه ها در حاشیه شهرها، همجواری شمال استان با ساحل و دریا و مرغوبیت زمین های کشاورزی باعث شده بحث پسماندها مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

رئیس هیات مدیره سازمان مدیریت پسماند افزود: به دلیل همین اهمیت در راستای ساماندهی پسماندهای شهری و روستایی و یکپارچه سازی روند خدمات دهی در سطح گلستان و در واقع تبدیل تهدید زباله به فرصت بازیافت، وزارت کشور اقدام به ایجاد و تاسیس سازمانی مستقل تحت عنوان سازمان مدیریت پسماند با سهام داری کل شهرداری های استان کرده است.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد: ازجمله رویکردهای جدید این سازمان تلاش در راستای زمینه سازی ورود بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در صنایع مرتبط با بازیافت و تکمیل زیرساخت ها طی فرآیندهای دقیق علمی و فنی است.