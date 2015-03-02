هدف از برگزاری یادواره شهدا تداوم راه عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاضی صبح دوشنبه در چهارمین جلسه هماهنگی اجلاسیه شهدا شهرستان میامی در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان، هدف برگزاری یادواره شهدا را تداوم راه عاشورا دانست و خاطرنشان کرد: هرچه برای شهدا قدم برداریم باز نتوانسته ایم گوشه ای از دینی که برگردن ماست را ادا کنیم.

وی تصریح کرد: عمل به سیره شهدا و قرائت وصیت نامه ایشان باید از شعار به عمل تبدیل شود و هرکس به اندازه توان خود در برگزاری اجلاسیه شهدا تلاش کند.

فرمانده سپاه ناحیه میامی نیز در این نشست با اذعان بر اینکه برگزاری یادواره شهدا در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خصوص در بین قشر جوان و نوجوان جامعه نقش قابل توجهی دارد، افزود: برگزاری یادواره برای شهدا وقتی موفق و موثر است که خروجی آن بهبود حال جوانان و ارتقای معنوی آنان باشد.

سرهنگ عباسعلی کاظمی افزود: امروز اگر انقلاب اسلامی ایران پیشرفت، ترقی و عزتی را به دست آورده است مرهون خون همه شهیدان است.

وی افزود: روز به روز باید یاد و نام شهدا بهتر از گذشته گرامی داشته شود تا نام جاودانه آنها همیشه سربلند باقی بماند.

فرمانده سپاه ناحیه میامی به اهداف برگزاری یادواره شهدا نیز اشاره کرد و گفت: این مهم تداوم راه شهداست و همه ما باید در برگزاری این یادواره تلاش کنیم.

کاظمی از برگزاری نشست ها، یادواره های شهدا روستاهای شهرستان میامی، هماهنگی و تدارکات لازم برای برگزاری هرچه با شکوهتر برگزار شدن اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان خبر داد و افزود: امیدواریم با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه های مربوطه در برگزای هرچه با شکوهتر اجلاسیه شهدا شهرستان میامی گامی مثبت برداریم.

سرهنگ غلامرضا فلاحتی جانشین فرمانده سپاه ناحیه میامی نیز در این نشست به شرح وظایف کمیته های مختلف این اجلاسیه اشاره کرد و گفت: این کمیته ها با برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی، مذهبی در برگزاری با شکوه این اجلاسیه جلسات مختلفی را تا زمان نهایی برنامه برگزار خواهند کرد.

یادآور می شود اجلاسیه شهدا شهرستان میامی در تاریخ ۲۶ و۲۷ فروردین سال۹۴ برگزار خواهد شد.